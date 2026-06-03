Caccia alle low-cap: LiquidChain attira capitali mentre Bitcoin frena

Mentre il Bitcoin mostra segni di stanchezza scivolando sotto la soglia psicologica dei $70.000, i trader più esperti stanno già attuando una rotazione strategica del portafoglio. La ricerca di rendimenti asimmetrici sta spingendo la prevendita di LiquidChain (LIQUID) oltre gli $820.000, posizionandola come una delle gemme in fase early-stage più calde del momento. Questo innovativo protocollo “Layer 3” punta a risolvere uno dei più grandi colli di bottiglia della DeFi: la frammentazione della liquidità tra i giganti Bitcoin, Ethereum e Solana.

Tokenomics e Driver di Crescita: Perché LIQUID è nel mirino dei Cacciatori di Gemme

Il cuore tecnologico di LiquidChain (LIQUID) risiede nella sua architettura Layer 3, progettata per unificare i tre ecosistemi blockchain più importanti senza costringere gli utenti a utilizzare complessi “wrapped token” o bridge rischiosi. Per gli sviluppatori, questo significa poter scrivere un’applicazione una sola volta e attingere istantaneamente alla liquidità combinata di BTC, ETH e SOL.

Dal punto di vista dell’investimento, la tokenomics del progetto mostra una pianificazione strategica volta alla sostenibilità a lungo termine. Con una fornitura totale fissa di 11,8 miliardi di token LIQUID, la distribuzione è così strutturata:

35% destinato allo sviluppo continuo del protocollo;

destinato allo sviluppo continuo del protocollo; 32,5% riservato alla crescita e alle campagne di marketing globale;

riservato alla crescita e alle campagne di marketing globale; 15% allocato allo sviluppo commerciale e alle partnership;

allocato allo sviluppo commerciale e alle partnership; 10% dedicato ai premi per la community;

dedicato ai premi per la community; 7,5% per garantire la liquidità al momento del debutto sugli exchange.

Attualmente, il token LIQUID è disponibile in prevendita a un prezzo iniziale di soli $0,01466. Oltre al potenziale di apprezzamento del prezzo con l’avanzare delle fasi di prevendita, gli early adopter possono mettere immediatamente in staking i propri token per sbloccare un rendimento annuo (APY) del 1.348%. Nota di rischio: Sebbene un APY a quattro cifre rappresenti un incentivo straordinario per i primi partecipanti, è importante ricordare che tali tassi tendono a ridursi all’aumentare dei token messi in staking e che i progetti in fase di prevendita presentano intrinsecamente una volatilità più elevata rispetto alle crypto a grande capitalizzazione.

Il contesto di mercato: Zcash e NEAR confermano la forza dei fondamentali

Mentre il Bitcoin affronta una fase di consolidamento e vendite da parte dei grandi detentori, l’attenzione del mercato si sta spostando su asset ad alta utilità. Zcash ha superato i 620$ questa mattina, spinto da un forte incremento dei volumi di trading. Gli analisti hanno registrato flussi insolitamente elevati su Coinbase e Kraken, segnale che gli investitori istituzionali o le “balene” stanno testando attivamente i livelli di resistenza per posizionarsi sulla privacy coin, forte dei suoi aggiornamenti crittografici (zk-SNARKs) e della sicurezza a prova di computer quantistici.

exchange-specific $zec volume suggests someone or something on coinbase is anticipating what lies ahead in june, with overhead fibonacci resistance being tested. this was no fat finger. this was a deliberate break-out-attempt in the form of millions in usd trading kraken and… pic.twitter.com/D1UJ8tP21i — Matthew (@GoodTexture) June 2, 2026

Allo stesso tempo, NEAR Protocol ha registrato un rialzo di circa il 10% nelle ultime 24 ore, cavalcando l’onda dell’interesse per l’intelligenza artificiale e la scalabilità cross-chain. Questi movimenti dimostrano che, anche in un mercato apparentemente ribassista per BTC, la liquidità non scompare, ma si sposta verso progetti con tecnologie solide e utilità reali. È proprio in questo scenario di rotazione dei capitali che soluzioni infrastrutturali come LiquidChain trovano il terreno ideale per crescere.

Guida all’acquisto: Come accedere alla prevendita prima del prossimo aumento di prezzo

Partecipare alla prevendita di LIQUID prima del prossimo step di prezzo è un processo lineare e accessibile. È sufficiente visitare il sito ufficiale di LiquidChain, collegare il proprio wallet Web3 e selezionare il metodo di pagamento preferito. La piattaforma supporta un’ampia gamma di opzioni, tra cui ETH, BTC, USDT, USDC, SOL, BNB e pagamenti diretti tramite carta di credito o debito.

Per chi preferisce un’esperienza interamente mobile, l’applicazione per smartphone di Best Wallet offre una sezione dedicata chiamata “Token in arrivo” (Upcoming Tokens) che permette di acquistare e mettere in staking i token LIQUID con pochi tocchi. L’app è scaricabile gratuitamente sia dall’Apple App Store che da Google Play.