Bitcoin corregge, ma Bitcoin Hyper supera $32,8 milioni in presale

Il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase di forte ricalibrazione. Questa mattina presto Bitcoin è sceso sotto la soglia psicologica dei $63.000 per la prima volta da febbraio, estendendo un calo settimanale che supera il 12%. Si tratta di un ulteriore ritracciamento rispetto al massimo storico del 2025 posizionato sopra i $126.000. I deflussi record dagli ETF Bitcoin spot, iniziati il 15 maggio e che ora ammontano a miliardi di dollari, suggeriscono che i detentori a lungo termine stiano parzialmente distribuendo i propri asset per proteggersi da oscillazioni repentine.

Tuttavia, per gli investitori più esperti, le fasi di correzione rappresentano spesso il momento ideale per identificare asset sottovalutati e progetti infrastrutturali ad alta utilità prima del prossimo ciclo espansivo. Mentre il sentiment a breve termine su BTC rimane cauto, nonostante un modesto rimbalzo a $63.600, la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) ha registrato un’accelerazione straordinaria, superando i 32,8 milioni di dollari raccolti. Questo forte afflusso di capitale dimostra come la domanda di soluzioni Layer 2 destinate a scalare l’ecosistema Bitcoin sia più viva che mai.

Analisi Macro: BTC testa i supporti chiave mentre gli ETF registrano deflussi record

Nelle ultime sessioni di trading, Bitcoin ha esteso le perdite innescate dal mancato consolidamento sopra gli $80.000 nel mese di maggio. Il recente tuffo sotto i $63.000 (seguito da un tentativo di stabilizzazione) coincide con la più lunga serie di deflussi netti giornalieri mai registrata dagli ETF spot statunitensi. Questa pressione di vendita ha rimosso miliardi di dollari di liquidità dal mercato, amplificando il ribasso mensile che ora supera il 21% a causa delle liquidazioni forzate dei trader con leva finanziaria.

Nonostante il clima di incertezza, i modelli storici monitorati dagli analisti indicano che i periodi di forte riscatto degli ETF tendono a coincidere con la formazione di minimi locali. Molti osservatori ritengono che il mercato possa toccare il fondo definitivo entro la fine dell’anno, offrendo un’ottima finestra di accumulazione.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, trader influenti come Colin Talks Crypto (che vanta 88.600 follower su X) hanno evidenziato come Bitcoin abbia toccato la sua media mobile a 200 settimane. Questo livello rappresenta storicamente un supporto di ferro durante i cicli correttivi, suggerendo che la pressione di vendita potrebbe essere vicina all’esaurimento, aprendo la strada a un potenziale rimbalzo di sollievo.

$BTC 200-week moving average tagged! ✅ This is one of those key milestones that occurs in every bear market. Does it bounce here or keep dropping? My guess is BTC has a decent chance of bouncing soon as it's been dropping pretty steeply. But honestly it's anyone's guess in the… pic.twitter.com/VuNaD0HRlF — 𝙲𝚘𝚕𝚒𝚗 𝚃𝚊𝚕𝚔𝚜 𝙲𝚛𝚢𝚙𝚝𝚘 (@ColinTCrypto) June 4, 2026

Mentre il mercato spot cerca di consolidare una base solida, i capitali di rischio e gli investitori retail si stanno muovendo verso protocolli in grado di sbloccare il valore inespresso della rete Bitcoin, posizionando Bitcoin Hyper al centro dell’attenzione.

La tesi d’investimento su Bitcoin Hyper: l’efficienza di Solana sposa la sicurezza di Bitcoin

Il vero motore di crescita per il prossimo ciclo sarà l’utilità reale. Bitcoin Hyper (HYPER) si propone come una soluzione Layer 2 rivoluzionaria, progettata per operare come una corsia preferenziale ultra-rapida ed economica sopra la blockchain di Bitcoin. Sfruttando la tecnologia della Solana Virtual Machine (SVM), la rete è in grado di elaborare transazioni a velocità straordinarie e con commissioni infinitesimali, pur mantenendo la sicurezza finale garantita dal network principale di Bitcoin.

Il funzionamento è supportato da un bridge ufficiale che consente agli utenti di depositare BTC. I contratti intelligenti del Layer 2 gestiscono le operazioni quasi istantaneamente attraverso trasferimenti raggruppati e crittografia avanzata, aprendo le porte ad applicazioni decentralizzate (dApps) e allo staking ad alto rendimento.

You can feel the charge building. ⚡️ Hyper season is loading. 🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/bPFm2UwFgU — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 3, 2026

Dal punto di vista della tokenomics, il progetto presenta una struttura solida e orientata alla sostenibilità a lungo termine. I token HYPER sono distribuiti strategicamente tra tesoreria, marketing, ricompense per la community, quotazioni sugli exchange e sviluppo continuo del protocollo. Attualmente, la presale offre l’opportunità di acquistare HYPER al prezzo di frazione di $0,0136811, con la possibilità di mettere immediatamente in staking i token per ottenere un rendimento annuo (APY) stimato al 36%.

Come posizionarsi nella presale di HYPER prima del prossimo aumento di prezzo

Per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio con un token infrastrutturale ad alto potenziale, la partecipazione alla prevendita è immediata. È sufficiente visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, collegare un wallet compatibile (come Best Wallet) e scambiare le proprie crypto con token HYPER. La piattaforma consente di acquistare e mettere in staking i token in un’unica transazione, ottimizzando i costi di transazione e massimizzando i rendimenti fin dal primo giorno.

In alternativa, l’acquisto può essere effettuato direttamente tramite l’applicazione Best Wallet, scaricabile sia dall’Apple App Store che da Google Play. Il sistema supporta molteplici opzioni di pagamento, tra cui ETH, USDT, USDC, BNB, SOL e le tradizionali carte di credito o debito.

Nota di rischio: Sebbene le soluzioni Layer 2 su Bitcoin rappresentino uno dei trend più caldi del settore e i fondamentali di Bitcoin Hyper siano estremamente solidi, le prevendite di criptovalute comportano intrinsecamente un livello di rischio elevato dovuto alla volatilità del mercato. Si consiglia di effettuare ricerche approfondite (DYOR) e di allocare solo capitali di cui si può tollerare l’eventuale fluttuazione.