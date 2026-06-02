Bitcoin sotto i $70.000: altseason in arrivo o semplice deleveraging?

Il prezzo di Bitcoin è sceso sotto la soglia dei 70.000$ per la prima volta dall’8 aprile, completando un declino di circa l’1-5% rispetto al range di 82.000$–83.000$ sfidato solo poche settimane fa. Questo movimento ha trascinato la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute al di sotto dei 2,5 trilioni di dollari.

La questione analitica non riguarda più se si tratti di una correzione significativa del mercato; la struttura dei prezzi lo conferma chiaramente. Il dubbio ora è se il calo della dominance di BTC al 58,7% su CoinGecko segnali una riallocazione tattica del capitale verso le altcoin o se rifletta semplicemente una compressione della correlazione meccanica durante un evento di deleveraging generalizzato.

La complicazione risiede nel fatto che entrambe le interpretazioni possono essere valide contemporaneamente. Distinguere tra esse richiede di guardare oltre il dato principale della dominance per capire cosa stia guidando la relativa sovraperformance di alcune altcoin in questo particolare frangente.

Dominance di BTC al 58,7%: rotazione strutturale o liquidazione dei long?

La dominance di Bitcoin è recentemente calata di circa due punti percentuali, in coincidenza con una diminuzione dei tassi di finanziamento (funding rates) dei futures perpetui e una contrazione dell’open interest. Ciò suggerisce un deleveraging forzato delle posizioni long piuttosto che una vendita coordinata. Questa distinzione è fondamentale, poiché indica che il calo della dominance potrebbe esagerare l’effettiva rotazione del capitale.

Dopo aver perso il supporto a 80.000$, Bitcoin è sceso a 75.000$ intorno al 23–24 maggio, ha tentato un rimbalzo verso i 78.000$ e ha poi continuato a scendere attraverso la fascia 73.000$–74.000$. A giugno, ha raggiunto i 71.000$ prima che ulteriori perdite spingessero la sua capitalizzazione di mercato sotto i 1,4 trilioni di dollari. Anche i movimenti dai wallet di Mt. Gox hanno contribuito alla pressione del mercato, sebbene l’impatto esatto rimanga incerto.

Attualmente, la dominance di Bitcoin si attesta al 58,7%, ancora significativamente al di sopra dei livelli inferiori al 50% che tipicamente segnalano condizioni di piena altseason. Mentre alcuni trader ipotizzano un potenziale spostamento da Bitcoin alle altcoin, le prove di tale transizione rimangono nelle fasi iniziali, poiché una sovraperformance duratura delle altcoin richiede più di semplici spostamenti temporanei nelle perdite relative.

La forza relativa delle Altcoin è frammentata e indicativa

Nella giornata di martedì, il panorama delle altcoin appare frammentato. Ethereum rimane al di sotto della soglia dei 2.000$, mentre XRP, Cardano, TRON e RAIN hanno registrato cali inferiori al 3%, perdendo meno di Bitcoin. BNB, Solana e HYPE sono in ribasso di circa l’1%. Questo indica una certa resilienza tra gli asset a grande capitalizzazione, ma non conferma l’inizio di una altseason.

Ad aggiungere complessità, i dati recenti sugli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti mostrano deflussi netti, in contrasto con i precedenti modelli di afflusso. Le tendenze storiche indicano che deflussi sostenuti superiori a 150 milioni di dollari spesso coincidono con i massimi di Bitcoin e la successiva volatilità. La risposta degli acquirenti istituzionali al livello inferiore ai 70.000$ sarà cruciale per determinare se la forza delle altcoin continuerà a seguire Bitcoin.

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Struttura del prezzo di Bitcoin: tre scenari futuri

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, la caduta di Bitcoin sotto i 70.000$ rimuove un livello di supporto psicologico chiave, portando potenzialmente verso le precedenti zone di domanda nella fascia medio-bassa dei 60.000$. Gli analisti hanno osservato che la perdita dei 70.000$ potrebbe innescare un movimento verso i 60.000$–55.000$, data la mancanza di una significativa accumulazione on-chain tra 70.000$ e 74.000$.

Scenario Bull: se il prezzo di Bitcoin riuscisse a recuperare e chiudere sopra i 70.000$–72.000$ con volumi sostenuti, possibilmente grazie a flussi positivi degli ETF o catalizzatori macroeconomici, si potrebbe assistere a un retest dell’area 74.000$–75.000$.

Scenario Base: Bitcoin potrebbe consolidarsi nel range 65.000$–70.000$, con la dominance di BTC che si stabilizzerebbe intorno al 55%–57%. Questo scenario comporterebbe l’assorbimento delle liquidazioni forzate da parte del mercato senza vendite profonde, ma non confermerebbe una rotazione sostenuta verso le altcoin.

Scenario Bear: il mancato recupero dei 70.000$ in tempi brevi, unito a continui deflussi dagli ETF e a un sentiment macroeconomico negativo, potrebbe portare a target di 65.000$ e successivamente verso i 60.000$–55.000$. In questo caso, la forza delle altcoin potrebbe essere di breve durata e la dominance di BTC potrebbe aumentare a causa della diminuzione della liquidità delle altcoin. Una chiusura giornaliera sotto i 68.000$ invaliderebbe le speranze rialziste.