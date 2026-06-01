Humanity Protocol vola del 167%, ma la smart money guarda a Bitcoin Hyper

Nel dinamico panorama delle criptovalute, la capacità di anticipare la rotazione dei capitali separa gli investitori retail dai veri insider del settore. Negli ultimi giorni, i riflettori si sono accesi sul token H di Humanity Protocol, che ha messo a segno uno straordinario rally del 167% in una sola settimana. Questo exploit, guidato dalla crescente domanda di soluzioni di identità digitale basate su prove a conoscenza zero (zero-knowledge proofs) per contrastare bot e deepfake, sta ora innescando un travaso di liquidità verso la prossima grande opportunità infrastrutturale: la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER), che ha già superato la straordinaria cifra di 32,7 milioni di dollari raccolti.

La rotazione dei capitali: Perché il successo di Humanity Protocol spinge la prevendita di HYPER

Il recente exploit di Humanity Protocol non è un caso isolato, ma riflette un trend ben preciso: il mercato premia i progetti con un’utilità reale e immediata. Utilizzando la scansione delle vene del palmo della mano e una crittografia all’avanguardia, Humanity Protocol protegge la privacy degli utenti garantendo l’unicità dell’identità umana nel Web3, un ecosistema valutato oltre un miliardo di dollari già al lancio della mainnet lo scorso anno.

Tuttavia, i trader più esperti sanno che quando un trend si consolida, i capitali tendono a spostarsi verso asset in fase di prevendita con un potenziale di crescita asimmetrico. È esattamente ciò che sta accadendo con Bitcoin Hyper. Risolvendo i problemi storici di scalabilità della blockchain più sicura al mondo, HYPER si posiziona come il candidato ideale per catalizzare questa nuova ondata di liquidità.

$H is now up +400% the last 3 months $WLD is flat My thesis for digital ID to pump next after private has shown support. This is where it makes sense to address for Leaders vs Laggers In capital rotation, when 1 asset takes charge it encourages other market participants to… https://t.co/swKCfydZjF pic.twitter.com/8DOO02dbW9 — Abundance | Capital Rotation (@mr_abundance_) June 1, 2026

Analisi fondamentale: La tecnologia Layer 2 e i driver di crescita di Bitcoin Hyper

A differenza delle meme coin prive di utilità, Bitcoin Hyper (HYPER) si presenta come un Layer 2 altamente strategico. Il progetto unisce la sicurezza granitica di Bitcoin alla velocità transazionale e ai costi quasi nulli tipici di Solana. Attraverso un bridge sicuro e decentralizzato, gli utenti possono trasferire i propri BTC per utilizzarli in applicazioni DeFi, micropagamenti in tempo reale e mercati speculativi, eliminando le congestioni della rete principale.

La tokenomics di HYPER è strutturata per incentivare la detenzione a lungo termine. Il token nativo non solo garantisce diritti di governance, ma offre anche un’opportunità di staking immediata con un rendimento annuo (APY) stimato al 36%. Con oltre 32,7 milioni di dollari già raccolti, la prevendita sta entrando nelle sue fasi finali al prezzo estremamente competitivo di 0,0136809 $ per token, rendendo l’ingresso in questa fase particolarmente interessante per chi cerca un posizionamento d’avanguardia nell’ecosistema Bitcoin.

Guida pratica all’acquisto: Come posizionarsi su HYPER prima del sold out

Partecipare alla prevendita prima del debutto ufficiale sui mercati è un processo semplice e ottimizzato. Gli investitori possono accedere direttamente al sito ufficiale di Bitcoin Hyper o utilizzare l’applicazione Best Wallet, scaricabile sia dall’Apple App Store che da Google Play, per un’esperienza d’acquisto mobile nativa e sicura.

La piattaforma supporta un’ampia gamma di opzioni di pagamento, tra cui ETH, USDT, USDC, BNB, SOL e le tradizionali carte di credito o debito. Acquistando al prezzo di prevendita di 0,0136809 $, è possibile attivare immediatamente l’opzione “Compra e metti in staking” per iniziare ad accumulare rendimenti passivi al 36% annuo.

Nota di rischio: Sebbene l’infrastruttura Layer 2 di Bitcoin e i risultati della prevendita indichino un forte interesse di mercato, gli investimenti in criptovalute in fase di pre-lancio comportano rischi significativi legati alla volatilità e alla liquidità. Si raccomanda di condurre ricerche approfondite e di investire solo capitali di cui si può disporre.