Cosa c’è dietro il rally della crypto Monad (MON)?

La rete blockchain di livello 1 Monad ha preso d’assalto il mercato delle criptovalute con la sua criptovaluta nativa MON, guadagnando il 40% nel secondo giorno di lancio.

Il sentiment del mercato rimane ottimista dopo il lancio della rete principale il 24 novembre, accompagnato da un airdrop da 105 milioni di dollari.

Al momento, MON punta a superare i 0,050 $ affinché il rally possa continuare.

Forte debutto per Monad con un aumento della partecipazione alla rete

Il debutto di Monad ha innescato un forte aumento della partecipazione alla rete. Nelle ultime 24 ore, il numero di possessori di Monad è aumentato del 283%, passando da 2.400 a 9.200, secondo i dati di HolderScan.

Questa rapida crescita segnala un improvviso interesse per il progetto.

L’impennata dei possessori di Monad si accompagna a un significativo aumento dell’attività on-chain. Dal lancio, Monad ha registrato una media di oltre 2 milioni di transazioni giornaliere e l’attività cumulativa nelle ultime 48 ore ha raggiunto i 4,2 milioni, secondo i dati di Nansen.

Il volume sostenuto suggerisce una domanda organica. I primi indicatori mostrano che la rete sta crescendo efficacemente, aumentando così le aspettative di un’adozione continua.

Monad è una blockchain di livello 1 di nuova generazione che offre piena compatibilità con Ethereum Virtual Machine (EVM), garantendo al contempo elevata produttività e bassa latenza.

È progettato per affrontare i limiti di scalabilità ed efficienza delle blockchain esistenti.

La rete ha attirato notevole attenzione dopo il suo lancio, che ha incluso un airdrop da 105 milioni di dollari e promesse di elaborazione fino a 10.000 transazioni al secondo. Monad mira a fornire un ambiente ad alte prestazioni mantenendo la piena compatibilità con l’ecosistema Ethereum [NC].

Il rialzo dei prezzi MON continuerà?

Il recente rialzo del prezzo di MON è stato piuttosto drammatico, poiché il token è sceso brevemente al di sotto del suo prezzo di vendita al pubblico di $ 0,025, al momento del lancio.

I primi acquirenti su Coinbase hanno reagito vendendo in perdita, mentre i destinatari dell’airdrop hanno venduto i loro token poco dopo la quotazione.

Nel giro di poche ore, tuttavia, MON ha registrato un forte rimbalzo con un aumento dei prezzi del 50%, cogliendo di sorpresa molti venditori, in quella che sembra essere una classica trappola per orsi.

Il rally è continuato nei due giorni successivi, con il token che ha raddoppiato il suo valore entro 48 ore dal suo debutto.

Il co-fondatore di BitMEX, Arthur Hayes, ha commentato il lancio di MON, descrivendolo come “un altro layer-1 a basso flottante e alto FDV” che entra nel mercato.

Nonostante le critiche, Hayes ha affermato di aver partecipato alle prime negoziazioni del token.

Just what this bull market needs another low float , high FDV useless L1. But obvi I aped. It’s a bull market bitches!$MON to $10 pic.twitter.com/UMSDWWmp5a — Arthur Hayes (@CryptoHayes) November 25, 2025

Ha aggiunto che nell’attuale ciclo di mercato, la spinta speculativa potrebbe spingere il prezzo di MON verso una valutazione di 10 dollari.