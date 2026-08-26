Ethereum: BitMine punta al 5% dell’offerta, ETH a $2.630?

Nelle ultime notizie su Ethereum, ETH viene scambiato intorno a $2.460, mantenendo una posizione sostanzialmente piatta durante la giornata. Nonostante la calma apparente dei grafici, il fermento dietro le quinte suggerisce una realtà diversa, legata agli acquisti delle tesorerie aziendali. La vera notizia oggi non è rappresentata da una candela di prezzo, ma da un wallet specifico.

Il 26 agosto, la piattaforma di analisi on-chain Lookonchain ha segnalato un trasferimento di 20.000 ETH, equivalenti a circa 48,9 milioni di dollari al momento dell’operazione, da Kraken verso un wallet collegato a BitMine, il veicolo di tesoreria presieduto da Tom Lee.

ha ipotizzato un acquisto basandosi sul pattern di flusso exchange-to-wallet, sebbene BitMine non abbia ancora confermato ufficialmente la transazione.

Questo movimento segue un modello già documentato: BitMine ha dichiarato possedimenti per 5.847.611 ETH, per un valore di circa 14,7 miliardi di dollari, dopo un altro massiccio acquisto settimanale comunicato il 24 agosto. Lee ha affermato che l’obiettivo della società è possedere il 5% dell’offerta circolante di Ethereum, un traguardo che potrebbe essere raggiunto entro la fine del 2026, con circa 350 milioni di dollari in ETH ancora necessari per colmare il divario.

Che siano confermate o meno, queste manovre influenzano la percezione del mercato. Le narrazioni sull’accumulo istituzionale hanno già scosso i prezzi in passato, e la domanda ora è se quest’ultimo afflusso sia sufficiente per dare una direzione a un grafico tecnicamente surriscaldato.

Ethereum: Il prezzo di ETH può toccare i $2.630 questa settimana?

$ETH is hovering around the $2,450 level.



A weekly close above the $2,550 level is needed for another expansion to $3,000. pic.twitter.com/AwF8VzGqt1 — Ted (@TedPillows) August 26, 2026

Al prezzo di $2.457,87, ETH si trova in una fascia ristretta tra il supporto vicino a $2.396 (con un pavimento più profondo a $2.274) e le resistenze intorno a $2.525, seguite da $2.710 e $2.859.

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L’indice di forza relativa (RSI) vicino a 83,6 indica condizioni di ipercomprato, un livello che storicamente precede o una continuazione del breakout o una brusca inversione verso la media; il mercato non ha ancora preso una decisione definitiva.

Il prezzo si mantiene comunque al di sopra delle medie mobili a 20, 50 e 200 giorni, e il MACD (moving average convergence divergence) rimane rialzista, mantenendo intatto il trend a medio termine anche se il momentum a breve termine appare tirato.

Scenario rialzista: una chiusura sopra $2.525 aprirebbe la strada verso $2.630, e successivamente verso l’area $2.710–$3.000, specialmente se il ritmo di acquisto settimanale di BitMine dovesse continuare come visto in agosto.

Scenario base: consolidamento tra $2.396 e $2.525 mentre il mercato metabolizza la natura del trasferimento da Kraken e valuta se si tratti di accumulo reale.

Scenario ribassista: il mancato mantenimento del supporto a $2.396 rischierebbe una scivolata verso $2.235 e potenzialmente verso i bassi $2.000, in particolare se dovesse persistere la debolezza delle altcoin rispetto a un mercato dell’oro solido.

Maxi Doge punta al vantaggio dei primi investitori mentre Ethereum testa livelli chiave

Le news su Ethereum suggeriscono che i detentori che hanno acquistato ETH sotto i $2.400 abbiano ragione di sentirsi validati dalla tesi dell’accumulo di BitMine. Tuttavia, i numeri presentano una sfida: un movimento del 10% su un asset con una capitalizzazione di mercato di 296 miliardi di dollari richiede una rotazione di capitale enorme, e persino l’obiettivo residuo di 350 milioni di dollari di Tom Lee rappresenta una cifra marginale rispetto a tale massa.

Per i trader a caccia di un rialzo asimmetrico, l’attenzione ha iniziato a spostarsi verso progetti in fase iniziale che stanno costruendo la propria storia di offerta, una dinamica già evidente nei flussi di staking istituzionale di ETH che cercano il rendimento piuttosto che la sola rivalutazione del prezzo.

Questa è la corsia in cui corre Maxi Doge ($MAXI). Basato sullo standard ERC-20 di Ethereum, il progetto punta con decisione sulla cultura meme legata al mondo del fitness e alle leve finanziarie estreme, con una mascotte canina da 240 libbre, competizioni di trading riservate ai titolari con premi in classifica e un fondo di tesoreria destinato a liquidità e partnership.

La prevendita ha raccolto finora $4.849.375,67 a un prezzo attuale del token di $0.0002835, con l’offerta di uno staking a rendimento dinamico (APY).