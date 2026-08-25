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Bitcoin a $80.000 accende la FOMO: LiquidChain sotto i riflettori

Con Bitcoin che punta a nuovi record e gli ETF spot che registrano afflussi massicci, gli investitori più attenti si posizionano su LiquidChain (LIQUID), l’innovativo Layer 3 cross-chain vicino al traguardo di $1 milione.

Aggiornato 5 Min. read
Bitcoin a $80.000 accende la FOMO: LiquidChain sotto i riflettori
Bitcoin consolida sopra gli $80.000 grazie agli afflussi negli ETF e al miglioramento della liquidità. Intanto LiquidChain sfiora $1 milione in prevendita con la sua soluzione Layer 3 cross-chain.

Il mercato delle criptovalute è entrato in una nuova fase di espansione verticale. L’ultimo rally di Bitcoin ha iniettato una massiccia dose di fiducia nell’intero ecosistema, guidato da afflussi istituzionali senza precedenti e da un quadro macroeconomico favorevole. Mentre i giganti del settore consolidano le loro posizioni, gli investitori più dinamici stanno già ruotando i capitali verso progetti emergenti ad alta utilità tecnologica. In cima alla lista dei progetti da monitorare c’è LiquidChain (LIQUID), una soluzione Layer 3 che ha già raccolto quasi $950.000 e si prepara a superare il traguardo di $1 milione entro la fine di settembre.

Il super-ciclo di Bitcoin: ETF e spinta macro verso $82.800

I rialzisti stanno consolidando la soglia psicologica dei $80.000, trasformandola da resistenza chiave a un solido supporto per la prossima gamba rialzista. Con un incremento giornaliero del 3,8%, BTC ha registrato la sua crescita di tre giorni più forte dal 2023, segnando un impressionante +24% su base settimanale. a sostenere questa corsa sono stati gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, che hanno catalizzato ben $2,72 miliardi di nuovi capitali questo mese. Si tratta del dato di afflusso più alto da ottobre 2025, quando BTC registrò il suo massimo storico sopra i $126.000 con afflussi negli ETF pari a $3,42 miliardi.

Questo slancio è stato ulteriormente alimentato dalla decisione del Tesoro USA di raddoppiare il riacquisto di obbligazioni a lungo termine, una mossa che ha temporaneamente compresso i rendimenti obbligazionari spingendo la liquidità verso asset scarsi e ad alto rendimento. La combinazione di queste dinamiche con la liquidazione forzata di oltre $4 miliardi di posizioni short ha innescato uno squeeze rialzista di proporzioni storiche. Anche Ethereum ha beneficiato di questa ondata di ottimismo, salendo del 31% in una settimana e attestandosi intorno ai $2.500.

Secondo il noto analista di mercato Michaël van de Poppe, il target a breve termine per BTC è ora fissato a $82.800, con l’area dei $73.000 individuata come livello di supporto cruciale in caso di prese di beneficio.

La rinnovata propensione al rischio degli investitori sta creando il terreno ideale per il lancio di protocolli infrastrutturali di nuova generazione. Quando la liquidità defluisce dalle blue-chip, i progetti focalizzati sull’interoperabilità e sulla scalabilità tendono a sovraperformare, rendendo la prevendita di LiquidChain un’opportunità strategica per chi cerca un posizionamento asimmetrico.

LiquidChain (LIQUID): Il Layer 3 che punta a sbloccare la liquidità cross-chain

Il vero collo di bottiglia della DeFi moderna è la frammentazione della liquidità. LiquidChain (LIQUID) propone una soluzione elegante attraverso un’architettura Layer 3 proprietaria. L’obiettivo è unire in un unico ambiente operativo la sicurezza granitica di Bitcoin, l’immenso ecosistema di Ethereum (che vanta una liquidità di ben $49,65 miliardi) e la rapidità di esecuzione di Solana.

A differenza delle soluzioni tradizionali, LiquidChain elimina la necessità di utilizzare bridge complessi o di effettuare il “wrapping” dei token, passaggi storicamente vulnerabili ad attacchi informatici e inefficienti sotto il profilo delle commissioni. Grazie a questa tecnologia, gli sviluppatori possono distribuire dApp cross-chain native in grado di interagire contemporaneamente con tre delle principali blockchain del settore, semplificando drasticamente l’esperienza utente.

Tokenomics strategica e Staking al 1.196%: I numeri della prevendita

Dal punto di vista della sostenibilità economica, LiquidChain presenta una struttura solida basata su una supply massima fissata a 11,8 miliardi di token LIQUID, distribuita secondo un piano strategico orientato alla crescita a lungo termine:

  • 35% destinato allo Sviluppo Tecnologico
  • 32,5% allocato al Marketing e alla Promozione
  • 15% riservato alla Crescita della Community
  • 10% dedicato ai Premi per gli Utenti (Incentivi)
  • 7,5% per garantire la Liquidità sugli Exchange

Attualmente, il token LIQUID è disponibile in prevendita al prezzo di $0,01493. Per incentivare i primi sostenitori, il protocollo offre un programma di staking immediato che vanta un APY stimato del 1.196%, consentendo di accumulare ricompense fin dalle prime fasi del progetto.

Nota di rischio: Sebbene le prospettive di rendimento siano elevate e l’utilità tecnologica sia evidente, investire in prevendite comporta rischi intrinseci legati alla volatilità del mercato e alle tempistiche di sviluppo. Si raccomanda di effettuare ricerche approfondite e di investire solo capitali di cui si può disporre.

LiquidChain Staking

Guida pratica all’acquisto: Come entrare nella prevendita di LIQUID

Partecipare alla prevendita di LiquidChain è un processo lineare e accessibile sia a investitori esperti che a neofiti:

  1. Visita il sito ufficiale di LiquidChain e collega il tuo wallet Web3.
  2. In alternativa, puoi gestire l’acquisto direttamente tramite l’applicazione Best Wallet, scaricabile su dispositivi mobili tramite Google Play e Apple App Store.
  3. Seleziona il metodo di pagamento preferito: il protocollo supporta transazioni tramite BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB e le principali carte di credito o debito.
  4. Conferma la transazione per assicurarti i token al prezzo promozionale di $0,01493 e attiva lo staking con un clic per iniziare a maturare l’APY del 1.196%.

Per non perdere gli aggiornamenti sullo sviluppo tecnologico e sulle future quotazioni di LiquidChain, è possibile seguire LiquidChain su X e entrare nel canale Telegram ufficiale.

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