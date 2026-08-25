Bitcoin a $80.000 accende la FOMO: LiquidChain sotto i riflettori

Il mercato delle criptovalute è entrato in una nuova fase di espansione verticale. L’ultimo rally di Bitcoin ha iniettato una massiccia dose di fiducia nell’intero ecosistema, guidato da afflussi istituzionali senza precedenti e da un quadro macroeconomico favorevole. Mentre i giganti del settore consolidano le loro posizioni, gli investitori più dinamici stanno già ruotando i capitali verso progetti emergenti ad alta utilità tecnologica. In cima alla lista dei progetti da monitorare c’è LiquidChain (LIQUID), una soluzione Layer 3 che ha già raccolto quasi $950.000 e si prepara a superare il traguardo di $1 milione entro la fine di settembre.

Il super-ciclo di Bitcoin: ETF e spinta macro verso $82.800

I rialzisti stanno consolidando la soglia psicologica dei $80.000, trasformandola da resistenza chiave a un solido supporto per la prossima gamba rialzista. Con un incremento giornaliero del 3,8%, BTC ha registrato la sua crescita di tre giorni più forte dal 2023, segnando un impressionante +24% su base settimanale. a sostenere questa corsa sono stati gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, che hanno catalizzato ben $2,72 miliardi di nuovi capitali questo mese. Si tratta del dato di afflusso più alto da ottobre 2025, quando BTC registrò il suo massimo storico sopra i $126.000 con afflussi negli ETF pari a $3,42 miliardi.

Questo slancio è stato ulteriormente alimentato dalla decisione del Tesoro USA di raddoppiare il riacquisto di obbligazioni a lungo termine, una mossa che ha temporaneamente compresso i rendimenti obbligazionari spingendo la liquidità verso asset scarsi e ad alto rendimento. La combinazione di queste dinamiche con la liquidazione forzata di oltre $4 miliardi di posizioni short ha innescato uno squeeze rialzista di proporzioni storiche. Anche Ethereum ha beneficiato di questa ondata di ottimismo, salendo del 31% in una settimana e attestandosi intorno ai $2.500.

Secondo il noto analista di mercato Michaël van de Poppe, il target a breve termine per BTC è ora fissato a $82.800, con l’area dei $73.000 individuata come livello di supporto cruciale in caso di prese di beneficio.

Quite clearly, #Bitcoin goes for the scenario where its continuing its upwards rhythm towards the high at $82,800. I don't think we'll stall before that level and are going to continue finding support above $73,000 after that. Such a strong market. pic.twitter.com/feqH3bfa01 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 25, 2026

La rinnovata propensione al rischio degli investitori sta creando il terreno ideale per il lancio di protocolli infrastrutturali di nuova generazione. Quando la liquidità defluisce dalle blue-chip, i progetti focalizzati sull’interoperabilità e sulla scalabilità tendono a sovraperformare, rendendo la prevendita di LiquidChain un’opportunità strategica per chi cerca un posizionamento asimmetrico.

SCOPRI: Tutte le Migliori Crypto Presale su cui Investire nel 2026

LiquidChain (LIQUID): Il Layer 3 che punta a sbloccare la liquidità cross-chain

Il vero collo di bottiglia della DeFi moderna è la frammentazione della liquidità. LiquidChain (LIQUID) propone una soluzione elegante attraverso un’architettura Layer 3 proprietaria. L’obiettivo è unire in un unico ambiente operativo la sicurezza granitica di Bitcoin, l’immenso ecosistema di Ethereum (che vanta una liquidità di ben $49,65 miliardi) e la rapidità di esecuzione di Solana.

A differenza delle soluzioni tradizionali, LiquidChain elimina la necessità di utilizzare bridge complessi o di effettuare il “wrapping” dei token, passaggi storicamente vulnerabili ad attacchi informatici e inefficienti sotto il profilo delle commissioni. Grazie a questa tecnologia, gli sviluppatori possono distribuire dApp cross-chain native in grado di interagire contemporaneamente con tre delle principali blockchain del settore, semplificando drasticamente l’esperienza utente.

Tokenomics strategica e Staking al 1.196%: I numeri della prevendita

Dal punto di vista della sostenibilità economica, LiquidChain presenta una struttura solida basata su una supply massima fissata a 11,8 miliardi di token LIQUID, distribuita secondo un piano strategico orientato alla crescita a lungo termine:

35% destinato allo Sviluppo Tecnologico

destinato allo Sviluppo Tecnologico 32,5% allocato al Marketing e alla Promozione

allocato al Marketing e alla Promozione 15% riservato alla Crescita della Community

riservato alla Crescita della Community 10% dedicato ai Premi per gli Utenti (Incentivi)

dedicato ai Premi per gli Utenti (Incentivi) 7,5% per garantire la Liquidità sugli Exchange

Attualmente, il token LIQUID è disponibile in prevendita al prezzo di $0,01493. Per incentivare i primi sostenitori, il protocollo offre un programma di staking immediato che vanta un APY stimato del 1.196%, consentendo di accumulare ricompense fin dalle prime fasi del progetto.

Nota di rischio: Sebbene le prospettive di rendimento siano elevate e l’utilità tecnologica sia evidente, investire in prevendite comporta rischi intrinseci legati alla volatilità del mercato e alle tempistiche di sviluppo. Si raccomanda di effettuare ricerche approfondite e di investire solo capitali di cui si può disporre.

Guida pratica all’acquisto: Come entrare nella prevendita di LIQUID

Partecipare alla prevendita di LiquidChain è un processo lineare e accessibile sia a investitori esperti che a neofiti:

Visita il sito ufficiale di LiquidChain e collega il tuo wallet Web3. In alternativa, puoi gestire l’acquisto direttamente tramite l’applicazione Best Wallet, scaricabile su dispositivi mobili tramite Google Play e Apple App Store. Seleziona il metodo di pagamento preferito: il protocollo supporta transazioni tramite BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB e le principali carte di credito o debito. Conferma la transazione per assicurarti i token al prezzo promozionale di $0,01493 e attiva lo staking con un clic per iniziare a maturare l’APY del 1.196%.

Per non perdere gli aggiornamenti sullo sviluppo tecnologico e sulle future quotazioni di LiquidChain, è possibile seguire LiquidChain su X e entrare nel canale Telegram ufficiale.