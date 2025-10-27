ETH raggiunge i 4.200 dollari ma le mosse delle balene lanciano segnali d’allarme

Giornalista esperto in criptovalute, con oltre 5 anni di esperienza nel settore, Marcello ha collaborato con importanti siti italiani del mondo delle criptovalute e della finanza, maturando esperienza e competenza nel settore dopo aver superato periodi di rialzo e ribasso nel corso degli anni. Marcello è anche autore di 4 libri autopubblicati.
Punti chiave
- Ethereum ha raggiunto un massimo di 4.250 $ dopo due settimane di consolidamento ribassista.
- Alcuni investitori di Ethereum hanno già iniziato a vendere l'asset per ottenere guadagni a breve termine.
- I dati di CoinGlass mostrano un massiccio afflusso di ETH nei CEX.
Il mercato delle criptovalute registra forti guadagni dopo due settimane di correzioni e di elevata volatilità.
La capitalizzazione del mercato globale delle criptovalute è aumentata del 4% nelle ultime 24 ore, raggiungendo i 3,91 trilioni di dollari con un volume giornaliero di scambi di 144 miliardi di dollari. Inoltre, anche l’indice “fear and greed” del mercato è salito in zona neutrale.
Con l’ultima spinta, [NC] ha guadagnato il 7,2% e attualmente viene scambiato a $ 4.225. Ha toccato brevemente i $ 4.250 nelle prime ore di oggi.
L’impulso rialzista di ETH è arrivato dopo il forte interesse delle whales la scorsa settimana. Anche SharpLink Gaming ha portato i suoi investimenti in Ethereum oltre la soglia dei 3,5 miliardi di dollari il 21 ottobre.
Cosa stanno facendo le balene di Ethereum?
I dati on-chain mostrano segnali contrastanti per i grandi investitori di Ethereum.
I dati di Whale Alert mostrano che un portafoglio sconosciuto ha recentemente depositato oltre 50 milioni di dollari in token ETH su Coinbase Institutional.
🚨 🚨 🚨 11,942 #ETH (50,466,314 USD) transferred from unknown wallet to Coinbase Institutionalhttps://t.co/o486MRv4W8
— Whale Alert (@whale_alert) October 27, 2025
Questo movimento potrebbe indicare i preparativi per una svendita, poiché le condizioni macroeconomiche restano incerte, con la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina in corso.
Secondo un post X di Lookonchain, la balena 0xb927 ha venduto oggi 5.000 ETH per 21 milioni di dollari.
As $ETH prices rebounded, whale 0xb927 sold another 5,000 $ETH($21M) 2 hours ago.
Over the past 40 days, this whale has sold a total of 15,000 $ETH($65.5M) at $4,366 avg.https://t.co/pOtqWjjbH1 pic.twitter.com/WWEwzqw05f
— Lookonchain (@lookonchain) October 27, 2025
L’investitore ha venduto costantemente ETH ai massimi locali, con un prezzo medio di 4.366 dollari per token. Secondo Lookonchain, il wallet ha venduto finora 15.000 ETH.
D’altro canto, un’altra balena [NC] e ETH con un tasso di vincita del 100% ha realizzato enormi profitti sulle sue posizioni lunghe in Hyperliquid, secondo i dati di Lookonchain.
Smart trader 0xc2a3, with a 100% win rate, just added more to his $ETH longs.
Current positions:
• 1,483 $BTC($170.46M)
• 40,044 $ETH($167.35M)
As the market rallies, his total profit has reached nearly $30M!https://t.co/4oFWEqIdRu https://t.co/oUIIvjXTBL pic.twitter.com/fSq0FiW3nk
— Lookonchain (@lookonchain) October 27, 2025
Il trader ha appena aumentato la sua scommessa su Ethereum a 167,35 milioni di dollari, oltre 40.000 ETH, mentre la posizione su Bitcoin rimane a 170 milioni di dollari.
E non sono solo le balene a inviare segnali contrastanti.
Secondo i dati di Coinglass, nelle ultime 24 ore sono entrati nei principali exchange centralizzati oltre 31.100 token ETH.
Il più grande afflusso, oltre 25.000 ETH, si è verificato su Binance, il principale exchange di criptovalute per volume di scambi.
A questo punto, qualsiasi slancio negativo potrebbe potenzialmente innescare un’altra svendita, almeno finché non ci sarà chiarezza sulle condizioni macroeconomiche.