Balena di Ethereum accumula 111 milioni di dollari in ETH dopo la vendita strategica del 2025

Un’entità di crypto trading sofisticata ha acquistato aggressivamente 50.706 ETH per un valore di circa 111,62 milioni di dollari attraverso due indirizzi wallet, segnando un ritorno significativo sul mercato dopo un prolungato periodo di inattività. Questa acquisizione su larga scala, eseguita durante la giornata di mercoledì, rappresenta una scommessa ad alta convinzione sull’attuale range di valutazione dell’asset a 2.167 $.

L’accumulo è particolarmente degno di nota per il suo tempismo strategico. La stessa entità aveva precedentemente liquidato le proprie posizioni nel 2025 a un prezzo medio di 3.892 $, evitando efficacemente la successiva correzione del mercato. Rientrando sul mercato a un prezzo medio di 2.201 $, l’investitore ha eseguito una mossa da balena calcolata, aumentando la dimensione della propria posizione e riducendo significativamente il prezzo medio di carico rispetto all’uscita dell’anno precedente.

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I dati on-chain di Ethereum rivelano la strategia di riacquisto

Secondo l’analisi on-chain di Lookonchain, utilizzando i dati di Arkham Intelligence, l’accumulo è stato suddiviso su due indirizzi distinti. La balena non identificata ha utilizzato 111,62 milioni di USDT per assicurarsi i 50.706 ETH a un ingresso medio di circa 2.201 $. I dati indicano che questa è stata la prima attività significativa da questi wallet dopo 7 mesi di dormienza, suggerendo una strategia di allocazione del capitale paziente.

La piattaforma di analisi ha attribuito i fondi utilizzati per questo acquisto a una vendita lungimirante eseguita circa un anno fa. Durante quel periodo, l’entità ha venduto 28.683 ETH a un prezzo medio di 3.892 $. Il contrasto nel volume è netto: il capitale preservato dalla vendita a prezzi vicini ai massimi ha ora permesso al trader di quasi raddoppiare le proprie disponibilità di ETH ai livelli attuali. Mentre questa entità sta acquistando, altri partecipanti al mercato hanno mostrato comportamenti diversi; ad esempio, un’altra balena di Ethereum ha recentemente scaricato consistenti posizioni in ETH, evidenziando la divergenza di strategia tra i grandi detentori durante questa fase di consolidamento.

Alcune speculazioni iniziali avevano collegato i wallet al fondatore di ShapeShift, Erik Voorhees, a causa di storici cluster di transazioni. Tuttavia, Voorhees ha negato pubblicamente la proprietà di questi specifici indirizzi, come recentemente riportato da The Block. Di conseguenza, l’entità rimane classificata come un trader anonimo ad alto patrimonio netto.

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Cosa rivela il tempismo: un rientro calcolato

Il tempismo di questo accumulo di ETH suggerisce un’inversione da parte dello “smart money”. Vendendo gli asset vicino al range dei 3.900 $ nel 2025 e riaccumulando vicino ai 2.200 $, la balena ha capitalizzato efficacemente uno sconto sul prezzo del 43%. Questo comportamento è caratteristico dei partecipanti al mercato sofisticati che utilizzano i periodi di alta volatilità per distribuire gli asset agli acquirenti retail e riaccumulare durante i periodi di capitolazione o di esteso consolidamento.

Questa mossa rispecchia i trend più ampi osservati nelle ultime settimane, in cui wallet dormienti si sono riattivati per difendere i livelli di supporto. Ciò indica che, nonostante Ethereum scambi significativamente al di sotto del suo massimo storico di 4.946 $ dell’agosto 2025, gli investitori con grandi capitali vedono l’attuale range sotto i 2.500 $ come una zona di valore. Questa convinzione persiste anche se l’attività del network Ethereum tocca livelli record mentre l’azione dei prezzi ristagna, creando una divergenza che gli investitori value spesso cercano di sfruttare.

Prezzo di Ethereum: livelli chiave da monitorare

(Fonte – TradingView, ETH USDT)

Al momento della stesura, Ether scambia intorno a 2.168 $, mostrando un calo del -1,6% nelle ultime 24 ore. La media d’ingresso della balena a 2.201 $ si allinea strettamente con la media mobile a 50 giorni, che attualmente funge da supporto dinamico intorno a 2.100 $. Una chiusura giornaliera persistente al di sotto dei 2.150 $ potrebbe invalidare la tesi rialzista immediata, esponendo potenzialmente zone di minore liquidità.

Al contrario, se la pressione d’acquisto da parte di questa balena e di entità simili sosterrà il prezzo sopra i 2.200 $, i rialzisti punteranno probabilmente alla resistenza immediata a 2.500 $. L’asset rimane circa il 55% al di sotto del suo picco, lasciando un margine sostanziale per il recupero se i flussi di investimento istituzionale continueranno a stabilizzare la struttura del mercato.

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Implicazioni di mercato di un accumulo su larga scala

La rimozione di oltre 50.000 ETH dalla circolazione liquida riduce efficacemente la pressione immediata sul lato delle vendite negli exchange. Quando grandi entità spostano asset in cold storage o wallet privati, solitamente segnalano un orizzonte di detenzione a lungo termine piuttosto che l’intento di scambiare la volatilità a breve termine. Questo accumulo coincide con un rinnovato interesse per gli exchange-traded fund spot su Ethereum, che hanno registrato afflussi per oltre 138 milioni di dollari all’inizio di questa settimana.

Inoltre, la chiarezza normativa continua a migliorare, con le recenti linee guida della SEC che rafforzano lo status di commodity della maggior parte degli asset digitali. Mentre la domanda istituzionale e delle balene private converge su questi livelli di supporto, i partecipanti al mercato monitoreranno i dati on-chain per vedere se si verificheranno acquisti successivi o se questo rimarrà un evento isolato di rientro opportunistico.

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