Ethereum supera la valutazione di Netflix mentre ETH si avvicina al suo ATH di $ 4.890

Punti chiave

La dimensione media delle transazioni su ETH è aumentata del 430%, passando da 2.555 a 15.845 dollari, a indicare un aumento dell'attività delle whale e della partecipazione dei retailer.

L'analisi tecnica mostra un potenziale di superamento di 5.000 dollari se il prezzo chiude al di sopra del livello di resistenza delle Bande di Bollinger di 4.758 dollari.

Gli acquisti di titoli del Tesoro societari da parte di BitMine, Fundamental Global e Sharplink Gaming hanno alimentato la recente impennata dei prezzi.

La capitalizzazione di mercato di Ethereum [NC] ha raggiunto il record di 570 miliardi di dollari mercoledì 13 agosto, superando titoli a mega capitalizzazione come Netflix e Mastercard. Al momento della stesura di questo articolo, Netflix si attesta a 518,4 miliardi di dollari e Mastercard a 521,9 miliardi di dollari.

Secondo i dati di CoinMarketCap, il token ETH è stato scambiato a circa $ 4.700 dopo aver registrato guadagni intraday del 5% e un notevole rialzo del 55% negli ultimi 30 giorni, superando il guadagno del 2% di Bitcoin nello stesso periodo.

Il rally è stato alimentato dai rapidi afflussi di ETF spot di Ethereum e da un’ondata di acquisti di titoli del Tesoro aziendali da parte di aziende come BitMine, Fundamental Global e Sharplink Gaming nel corso dell’ultimo mese.

Uno dei segnali on-chain più forti è stata la metrica “Dimensione Media delle Transazioni”, il valore medio in dollari spostato per transazione on-chain. Secondo IntoTheBlock, la dimensione media delle transazioni di Ethereum è scesa a soli 2.555 dollari il 6 luglio. Gli ultimi dati del 12 agosto mostrano un’impennata del 430%, raggiungendo i 15.845 dollari per transazione.

Un simile rialzo è rialzista per ETH in quanto segnala che i trader al dettaglio stanno alzando le loro scommesse in seguito ai rapidi acquisti da parte di balene registrati nelle ultime settimane.

Con l’annuncio di ulteriori raccolte di fondi di tesoreria aziendale su ETH questa settimana, è probabile che i trader speculativi intensifichino le scommesse rialziste per anticipare l’impatto positivo degli imminenti afflussi. In questo scenario, la crescita sostenuta della dimensione media delle transazioni potrebbe accelerare il percorso di ETH verso una nuova scoperta di prezzo al di sopra del suo massimo storico di 4.891 dollari.

Previsioni Ethereum: obiettivo 5.000 $ con accelerazione di momentum e volume

Da un punto di vista tecnico, il cedimento di ETH a 4.734 dollari è avvenuto dopo aver raggiunto la resistenza superiore delle Bande di Bollinger, vicina a 4.758 dollari. Una chiusura al di sopra di questo livello aprirebbe la strada verso l’obiettivo psicologico di 5.000 dollari, che coincide con la successiva resistenza psicologica.

L’RSI si attesta a 79,27, in territorio di ipercomprato, indicando un forte slancio ma aumentando anche il rischio di prese di profitto a breve termine. La banda di Bollinger mediana a 3.889 dollari funge da supporto chiave; una rottura al di sotto di tale livello indebolirebbe la struttura rialzista.

Se il rialzo del prezzo di Ethereum dovesse proseguire, una chiusura giornaliera superiore a $ 4.758 potrebbe spingere ETH verso l’obiettivo di breakout di $ 5.000.

Al ribasso, l’incapacità di mantenere i 4.578 $ (mediana di Bollinger) potrebbe innescare un calo verso i 4.000 $ prima che i rialzisti si riorganizzino.

La presale di BTC Hyper guadagna terreno mentre il rally di ETH aumenta l’hype per Layer 2

Mentre il rally di Ethereum si avvicina al suo massimo storico, i trader stanno anche valutando la prossima ondata di opportunità ad alta crescita come BTC Hyper, un promettente progetto Bitcoin Layer 2.

La prevendita di BTC Hyper ha già raccolto 9,175 milioni di dollari, promettendo transazioni Bitcoin istantanee e a basso costo per pagamenti, meme coin e app decentralizzate, oltre a ricompense per lo staking fino al 1.052%.

Per i trader che cercano diversificazione nel contesto dell’attuale rialzo dei prezzi di Ethereum, BTC Hyper offre esposizione alla scalabilità di Bitcoin con un potenziale di rendimento elevato. Visita il sito web ufficiale di BTC Hyper per partecipare alla presale.