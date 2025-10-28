Ferrari lancia il suo token: l’auto di lusso entra nel mondo blockchain

Punti chiave

Ferrari entra nel mondo blockchain lanciando, insieme a Conio, un wallet digitale e un’asta in token per la 499P di Le Mans, destinata ai membri esclusivi dell’Hyperclub.

L’obiettivo è unire lusso, tecnologia e community, creando un nuovo modello di proprietà digitale e di engagement per i clienti premium del marchio.

La partnership Ferrari–Conio rappresenta un esperimento pionieristico per trasformare asset fisici di alto valore in esperienze e diritti digitali, aprendo la strada a nuove forme di finanza e collezionismo nel settore del lusso.

Il mondo delle criptovalute incontra l’eccellenza automobilistica italiana. Ferrari, simbolo mondiale del “rosso”, della velocità e del lusso artigianale, fa un passo importante verso il digitale, avviando una collaborazione strategica con Conio, fintech italiana attiva nel settore cripto. L’obiettivo: offrire ai clienti più fedeli – quelli del programma esclusivo Hyperclub – un’esperienza digitale inedita, basata su token, blockchain e portafoglio digitale.

Secondo quanto riportato, Ferrari lancerà un’asta digitale dedicata al modello 499P (vincitore per tre volte della 24 Ore di Le Mans) nel quadro di questa iniziativa. Il token digitale servirà a rappresentare una sorta di “pezzo” del bolide: chi riuscirà a collezionarli tutti tramite la piattaforma potrà ricevere la vettura reale.

Nel frattempo, Conio fornirà l’infrastruttura tecnologica: un wallet digitale integrato nell’app MyFerrari, dedicato ai membri dell’Hyperclub, che consente custodia, transazioni peer-to-peer tra token e liquidità in altro modo non convenzionale.

Meccanismo, target e motivazioni

Il meccanismo è innovativo e non banale. Ferrari offrirà ai membri Hyperclub token digitali – ossia gettoni blockchain – che rappresentano diritti su parti del progetto (o “pezzi” della 499P). Questi token potranno essere acquistati, scambiati e, nel caso ipotetico, collezionati fino a ottenere la vettura stessa. Il wallet digitale sviluppato da Conio, integrato nell’app MyFerrari, consente custodire i token in ambiente sicuro (multi-firma, crittografia avanzata) e renderli trasferibili P2P tra membri.

Dal punto di vista strategico, Ferrari dichiara che l’iniziativa nasce “… dal desiderio di rafforzare il senso di appartenenza della clientela più fedele e di offrire esperienze esclusive, in linea con la nostra visione orientata al futuro”.

Conio dal canto suo la definisce “… la prova che la blockchain può essere molto più di uno strumento tecnico: può essere un linguaggio per raccontare storie di valore, passione e futuro”.

Inoltre, Ferrari ha già da tempo accettato criptovalute come mezzo di pagamento (Bitcoin, Ether, USDC) negli Stati Uniti e presso i dealer europei, pur senza iscrivere criptovalute in bilancio (le convertirebbe immediatamente) — segno che la strategia non è speculativa ma più orientata al marketing e all’engagement.

Un esperimento “club-deal” digitale per asset illiquidi

Un aspetto rilevante è che Ferrari e Conio vedono in questo progetto il prototipo per una nuova concezione di strutture finanziarie legate ad asset di alta gamma: auto da collezione, immobili, oggetti unici. Come afferma Davide Rallo di Conio: “Questa architettura può essere applicata a un’ampia gamma di operazioni di wealth management… processi più rapidi ed efficienti, minori costi di manutenzione e una maggiore liquidità per asset tradizionalmente illiquidi”.

In altre parole, non è solo “vendere token”: è trasformare asset fisici di lusso in diritti digitali frazionati – un pò come frazionare la proprietà di un’opera d’arte – e renderli più facilmente scambiabili (o facilmente partecipabili) grazie alla blockchain. Questo potenziale è particolarmente interessante in un mondo in cui i collezionisti di lusso vogliono esclusività ma anche fluidità, community, e interazione digitale.

L’operazione Ferrari–Conio si inserisce in una tendenza più ampia: marchi di lusso, club esclusivi e asset da collezione cercano modalità di innovazione digitale per coinvolgere community, rilanciare l’engagement e creare nuove forme di proprietà condivisa. In questo senso, il termine “Ferrari crypto” significa più che accettare bitcoin: significa trasformare l’esperienza cliente, il modello di proprietà e la modalità di partecipazione in digitale.

Inoltre, per il mercato delle criptovalute italiane (e europee), una collaborazione fra leader nel lusso e fintech italiana rappresenta un buon segnale di maturazione. Non si parla solo di token “meme” o gambling cripto, ma di applicazioni concrete, infrastrutture wallet dedicate, integrazione con app brand e community premium.

Insomma, la partnership tra Ferrari e Conio non è solo “accettare criptovalute”, bensì “innovare il modello di proprietà e partecipazione”, offrendo ai membri del programma Hyperclub token digitali collegati a un’asta esclusiva per una vettura iconica.

Se riuscirà a mantenere equilibrio fra esclusività e trasparenza, e se il modello sarà percepito come valore aggiunto reale (non solo marketing), allora potrà essere un esempio di come asset fisici di alto valore possano diventare “digital first” e “token enabled”. Tuttavia, come per tutte le iniziative cripto-collegate, la regolamentazione, la sostenibilità dell’engagement e la chiarificazione del valore restano fattori critici.

In un momento in cui il mondo crypto cerca nuove narrative più solide e brand affidabili cercano nuove forme di coinvolgimento digitale, questa operazione appare come un tentativo avanzato e ben allineato. Resta da vedere l’effettiva adesione dei clienti e la trasparenza dei processi: se funzionerà, sarà un caso da studiare; se il risultato sarà modesto, rischia di rimanere un’operazione “di immagine”.