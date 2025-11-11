Gli esperti crypto fissano il prezzo di Bitcoin prima del rally del Ringraziamento e del Black Friday

Punti chiave

Gli analisti prevedono che un'iniezione di liquidità del governo statunitense fino a 70 miliardi di dollari potrebbe spingere Bitcoin a 116.000 dollari entro la fine di novembre.

Un'analisi a breve termine suggerisce che BTC potrebbe prima scendere a 104.000 dollari a causa del gap del CME e degli indicatori tecnici, prima di riprendersi.

CrypNuevo mantiene una percentuale di vincita del 100% in 13 recenti operazioni, il che conferisce credibilità alla previsione.

Bitcoin [NC] potrebbe prepararsi per il prossimo rally che, secondo un importante analista, potrebbe verificarsi entro il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day) e il Black Friday, ovvero entro la fine di novembre. Il trader professionista, tuttavia, sembra credere che BTC non sia ancora fuori pericolo e potrebbe tornare a scendere di prezzo come passo successivo prima di questa mossa rialzista.

L’analista è CrypNuevo, un trader professionista con una notevole precisione nelle sue chiamate pubbliche, effettuate su X e in un gruppo Telegram aperto, che ha registrato un tasso di vincita del 100% in 13 recenti operazioni , come riportato da Coinspeaker il 27 ottobre, in merito a un’analisi precedente.

L’8 novembre, ha spiegato la sua tesi secondo cui la riapertura del governo degli Stati Uniti inietterà “una certa liquidità interessante” nel mercato, cosa che si prevede sia già avvenuta “entro il Giorno del Ringraziamento e il Black Friday”, rispettivamente il 27 e il 28 novembre. Questo dovrebbe spingere il prezzo di Bitcoin al rialzo, insieme ad altri mercati che potrebbero ricevere parte della liquidità proveniente dai pagamenti posticipati fino a 70 miliardi di dollari, secondo CrypNuevo.

In un post su X di domenica 9 novembre, il trader ha ribadito questa teoria, avvertendo che la riapertura potrebbe avvenire nella settimana prima del Ringraziamento, tra il 17 e il 20 novembre. L’obiettivo è un massimo di due mesi intorno ai 116.000 dollari, con un’enorme riserva di liquidità al di sopra che l’analista ha preso di mira dal crollo del 10-11 ottobre.

$BTC Sunday update: Price reached our target from last Sunday – a very interesting level: 1W50EMA, Oct 10th long wick filled, Range lows & $100k psychological level. This is how I'll be trading next week: 🧵↓(1/7) pic.twitter.com/ICuEdeLEN4 — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) November 9, 2025

Analisi del prezzo a breve termine di Bitcoin prima del rally del Ringraziamento

Tuttavia, un’analisi più recente avverte i trader che Bitcoin non è ancora fuori pericolo e che la principale criptovaluta potrebbe tornare a registrare prezzi più bassi prima del previsto rally del Ringraziamento.

Questo perché “c’è un piccolo gap CME”, secondo le parole dell’analista, “in confluenza con il nuovo test EMA 1h50, i massimi di intervallo e il ritracciamento del pump asiatico”.

$BTC update: $105.5k liquidations hit and extension to $106.5k resistance done🤝 Now looking to trade the retrace > continuation, the second move: Price could drop to low $104ks where there is a small CME gap in confluence with 1h50EMA retest, range highs & Asian pump retrace. https://t.co/5pCUcVOlJP pic.twitter.com/nLPDFgRUrV — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) November 10, 2025

Un gap CME si riferisce alla differenza di prezzo tra il prezzo di chiusura dei future su Bitcoin sul Chicago Mercantile Exchange (CME) di venerdì e il prezzo di apertura alla ripresa delle contrattazioni di domenica. Questo viene spesso utilizzato come indicatore insieme ad altri indicatori anticipatori come la media mobile esponenziale a 50 periodi, menzionata anche da CrypNuevo nella sua analisi, che si aggira intorno allo stesso livello del gap.

Tutta questa confluenza rafforza la previsione che punta a un prezzo basso pari a 104.000 dollari, con una potenziale deviazione al ribasso prima che BTC possa muoversi verso un rally che mira a recuperare la perdita di prezzo derivante dal crollo senza precedenti che ha liquidato oltre 19 miliardi di dollari a metà ottobre.