Gli ETF Bitcoin registrano afflussi per 457 milioni di dollari in vista del rapporto dei prezzi al consumo CPI

Giornalista esperto in criptovalute, con oltre 5 anni di esperienza nel settore, Marcello ha collaborato con importanti siti italiani del mondo delle criptovalute e della finanza, maturando esperienza e competenza nel settore dopo aver superato periodi di rialzo e ribasso nel corso degli anni. Marcello è anche autore di 4 libri autopubblicati.
Punti chiave
- Gli ETF BTC hanno registrato un afflusso netto di 457 milioni di dollari, mentre Bitcoin ha registrato un'elevata volatilità.
- Si prevede che il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) statunitense innescherà il "rally di Natale".
- L'economista senior di Interactive Brokers prevede che l'IPC scenderà al 2,9%.
Le aspettative di un calo dell’indice USA dei prezzi al consumo hanno innescato notevoli afflussi istituzionali e una forte volatilità dei token per l’ecosistema delle criptovalute.
In primo luogo, gli ETF spot Bitcoin [NC] con sede negli Stati Uniti hanno registrato un afflusso netto di 457,3 milioni di dollari mercoledì 17 dicembre, secondo i dati di Farside. FBTC di Fidelity e IBIT di BlackRock hanno guidato gli afflussi, con un valore rispettivamente di 391,5 milioni di dollari e 111,2 milioni di dollari ciascuno.
D’altro canto, gli ETF spot Ethereum [NC] hanno registrato un deflusso netto di 22,4 milioni di dollari, il quinto deflusso consecutivo, secondo Farside.
Il 17 dicembre, il Bitcoin ha registrato un forte aumento, passando da 87.000 a oltre 90.000 dollari, ma nel giro di poche ore la principale risorsa digitale è crollata sotto la soglia degli 86.000 dollari.
Non riguarda solo Bitcoin. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è aumentata di circa 80 miliardi di dollari, ma proprio come il prezzo di Bitcoin, è diminuita di circa 120 miliardi di dollari nello stesso periodo, secondo i dati di CoinMarketCap .
La forte volatilità ha innescato liquidazioni per quasi 400 milioni di dollari lo stesso giorno, con 123.200 trader che hanno visto i loro asset svanire.
In arrivo i rapporti sull’inflazione
Il rapporto CPI statunitense ha dimostrato di avere un forte impatto, almeno a breve termine se non prolungato, sui mercati finanziari come azioni e criptovalute.
Ad esempio, i prodotti correlati a Bitcoin hanno registrato un afflusso di 931 milioni di dollari dopo il rapporto CPI statunitense di ottobre, che ha mostrato una decelerazione del tasso di inflazione allo 0,2% per settembre rispetto allo 0,3% di luglio.
Tuttavia, lo slancio è stato di breve durata. Nemmeno il terzo taglio consecutivo dei tassi di interesse da parte della Fed statunitense è riuscito a fungere da catalizzatore rialzista a lungo termine per il mercato delle criptovalute.
Questa volta, José Torres, economista senior di Interactive Brokers, ha dichiarato alla CNBC che la lettura dell’indice dei prezzi al consumo statunitense di giovedì potrebbe innescare il “cosiddetto rally di Babbo Natale”. Torres prevede che il tasso di inflazione scenda al 2,9% annuo a novembre. Il tasso di inflazione di ottobre sarebbe stato saltato a causa della chiusura delle attività governative.
L’economista ritiene che le aspettative di un tasso di inflazione in calo, che si manterrà tra il 2% e il 3%, “permetteranno ulteriori tagli dei tassi di interesse il prossimo anno”.
Oltre all’indice dei prezzi al consumo statunitense, la Banca del Giappone pubblicherà anche il suo rapporto nazionale sull’indice dei prezzi al consumo di novembre, venerdì 19 dicembre. La Banca del Giappone annuncerà inoltre la sua decisione sui tassi di interesse dopo la riunione del 18-19 dicembre.