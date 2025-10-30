HBAR crypto sale del 7%: ecco perché Hedera sta sfidando il crollo delle criptovalute

Punti chiave

HBAR è salito del 7% a 0,2094 dollari, mentre Bitcoin è crollato brevemente a 108.000 dollari.

L'ETF Canary HBAR ha attirato 2,2 milioni di dollari di afflussi nel secondo giorno di negoziazione.

Hedera è leader tra tutte le blockchain Layer-1, ad eccezione di Ethereum, per attività di sviluppo.

Mentre la maggior parte del mercato delle criptovalute ha subito perdite a causa del breve calo di Bitcoin [NC] a 108.000 dollari, il token nativo di Hedera, HBAR, ha resistito al calo con un’impennata del 7%. Scambiato a 0,2094 dollari, HBAR [NC] vanta ora una capitalizzazione di mercato di 8,8 miliardi di dollari e ha registrato un aumento dell’8,59% nel volume di scambi nelle 24 ore, raggiungendo quasi 800 milioni di dollari.

Il rally ha coinciso con il debutto del Canary HBAR ETF, che ha attirato 2,2 milioni di dollari di afflussi nel suo secondo giorno di contrattazioni, rendendo Hedera la prossima criptovaluta da comprare.

Today marks history as HBAR becomes the third ever crypto ETF to launch after Bitcoin and Ethereum. To make this clear, out of the 19M+ cryptocurrency's that @CoinMarketCap tracks, it was the @CanaryFunds HBAR ETF that passed – citing @Hedera’s institutional-grade network 🧵 pic.twitter.com/Rc5U6eX35M — Hedera Foundation (@HederaFndn) October 28, 2025

L’ETF HBAR di Canary guadagna slancio

Il 28 ottobre, Canary Capital ha lanciato sul Nasdaq il Canary Litecoin ETF (LTCC) e il Canary HBAR ETF (HBR). Sebbene l’HBAR ETF non abbia registrato afflussi nel suo primo giorno di negoziazione, gli investitori hanno rapidamente seguito l’esempio, con 2,2 milioni di dollari in entrata il secondo giorno, secondo i dati di SoSoValue.

L’ETF Litecoin ha raccolto la modesta cifra di 485.810 dollari. La quotazione ha reso HBAR la terza criptovaluta, dopo Bitcoin ed Ethereum, ad avere un proprio ETF spot.

La Hedera Foundation ha descritto il lancio come un momento spartiacque per l’adozione istituzionale, aggiungendo che convalida anni di sviluppo incentrati sulla conformità normativa e sulle infrastrutture di livello aziendale.

La fondazione ha affermato che l’architettura di Hedera è stata costruita da zero per applicazioni mission-critical, aziendali e istituzionali, evitando le zone grigie normative spesso sfruttate da altri progetti.

Hedera è focalizzata sulle istituzioni

La fondazione ha rivelato che, oltre al Canary HBAR ETF, sono attualmente depositati altri 12 ETF che fanno riferimento a Hedera, tra cui quelli di importanti società come Grayscale, T. Rowe Price, KraneShares e ProShares.

Questo crescente interesse istituzionale non è legato solo agli ETF. La rete ha recentemente superato tutte le altre blockchain Layer-1, ad eccezione di Ethereum, in termini di sviluppatori attivi mensili, un segnale della sua crescente attrattiva tra gli sviluppatori.

The amount of @Hedera developers hit a new high on the month This is the most among all layer-1 blockchains, aside from Ethereum pic.twitter.com/qVDBKr7Vsr — Token Relations 📊 (@Token_Relations) October 29, 2025

“Fin dal primo giorno, la rete è stata progettata per essere conforme alle normative e progettata da zero per ospitare casi d’uso aziendali e istituzionali di importanza critica”, ha affermato la Fondazione.

La governance verificabile per gli agenti di intelligenza artificiale dà slancio

Un altro catalizzatore dell’ascesa di HBAR è il debutto di Verifiable Governance and Sovereignty per gli agenti di intelligenza artificiale, frutto della collaborazione tra Hedera, EQTY Lab, Accenture e NVIDIA.

Il sistema integra l’infrastruttura blockchain di Hedera con AI Guardian di EQTY Lab per garantire operazioni trasparenti, verificabili e conformi per i sistemi agenti di intelligenza artificiale.

Today, @EQTYLab and @Accenture crossed a major milestone for Verifiable AI with @Hedera – launching a new AI Agent governance solution for governments and enterprises. Showcased at @NVIDIAGTC, the solution has been integrated into a multi-agent gateway developed by Accenture 🧵 pic.twitter.com/C3E2s6I1Vp — Hedera Foundation (@HederaFndn) October 29, 2025

La soluzione, presentata al GTC di NVIDIA a Washington DC, fornisce alle agenzie governative e alle aziende strumenti per attestazioni crittografate, governance on-chain e conformità normativa.

Integrando le attestazioni nell’Hedera Consensus Service, le organizzazioni possono ora convalidare l’affidabilità e la verificabilità dei flussi di lavoro di intelligenza artificiale in tempo reale. Il sistema è basato su NVIDIA DGX Cloud ed è stato sviluppato in collaborazione con Accenture.