HTX delista USD1: scontro aperto tra Justin Sun e la famiglia Trump

HTX, l’exchange di criptovalute legato al fondatore di Tron e membro del consiglio consultivo Justin Sun, ha delistato USD1, la stablecoin emessa da World Liberty Financial (WLFI), il progetto crypto affiliato alla famiglia Trump. La decisione, effettiva dal 7 giugno 2026, segue il congelamento unilaterale da parte di WLFI degli indirizzi on-chain associati all’exchange, una mossa che WLFI ha motivato pubblicamente con obblighi di conformità alle sanzioni derivanti dalla designazione di Huobi Global S.A. da parte del governo del Regno Unito lo scorso 26 maggio.

L’exchange aveva già sospeso quattro coppie di trading (WLFIUSDT, USD1/USDT, BTCUSD1 e ETHUSD1) il 5 giugno alle 13:00 UTC, annunciando formalmente il delisting della stablecoin il 6 giugno e convertendo tutti i saldi residui in USD1 degli utenti in Tether (USDt) con un rapporto 1:1 a partire dal 7 giugno. HTX ha definito il congelamento come proceduralmente illegittimo e ha minacciato azioni legali per recuperare quelli che descrive come asset degli utenti impropriamente limitati.

Announcement on the Delisting of USD1 (USD1) and Conversion of User Assets to USDT on HTX



As USD1 is an asset issued by the WLFI project team, and in order to mitigate potential risks, safeguard user assets, and maintain a fair trading environment, HTX will delist USD1 at 03:00… https://t.co/pkYx4bT9rl — HTX (@HTX_Global) June 6, 2026

Non si tratta di un semplice delisting. È l’escalation operativa più significativa finora in un’acrimoniosa disputa legale tra Sun e World Liberty Financial, che ora coinvolge i diritti di custodia degli asset degli utenti, la portata giurisdizionale delle sanzioni britanniche nelle infrastrutture di token decentralizzate e la questione di quanto un emittente di stablecoin politicamente connesso possa esercitare poteri di congelamento tramite smart-contract contro le controparti degli exchange senza autorizzazione normativa o giusto processo.

Meccanismi di blocco on-chain: come il controllo di WLFI ha colpito gli utenti di HTX

Il meccanismo funziona come segue: l’architettura dello smart contract di WLFI include un indirizzo “guardian” designato con l’autorità tecnica di inserire in blacklist specifici indirizzi di portafoglio e limitare i trasferimenti di token a livello di contratto, senza richiedere l’autorizzazione del tribunale, un ordine normativo o una notifica preventiva alla controparte interessata.

Quando WLFI ha invocato questo meccanismo contro gli indirizzi collegati a HTX, l’effetto pratico è stato che la circolazione on-chain degli asset associati a WLFI detenuti presso tali indirizzi è stata limitata. Di conseguenza, HTX non ha più potuto elaborare prelievi, facilitare il trading o riscattare posizioni in USD1 attraverso i canali on-chain standard.

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L’exchange ha dichiarato il 6 giugno che “il team del progetto World Liberty Financial ha recentemente affermato di aver imposto unilateralmente un congelamento su specifici indirizzi on-chain di HTX basandosi su revisioni di conformità alle sanzioni” e che “come risultato, la circolazione on-chain di alcuni asset WLFI associati a questi indirizzi è stata limitata”.

Official Statement from HTX Regarding the Handling of WLFI and USD1 Assets



The World Liberty Financial (WLFI) project team recently stated that it has unilaterally imposed a freeze on specific HTX on-chain addresses based on sanctions compliance reviews.



As a result, the… — HTX (@HTX_Global) June 6, 2026

Il contesto delle sanzioni del Regno Unito richiede una precisazione. Il 26 maggio 2026, il governo britannico ha designato Huobi Global S.A., citando “ragionevoli motivi per sospettare” che l’entità avesse sostenuto il governo russo attraverso servizi finanziari; un linguaggio che riflette la soglia probatoria standard del Regno Unito per le designazioni di congelamento dei beni, piuttosto che una prova di condotta accertata.

HTX ha contestato l’applicabilità di questa designazione al proprio exchange operativo, affermando che Huobi Global S.A. è “distinta dall’exchange online HTX” e che l’azione del Regno Unito non dovrebbe avere conseguenze operative per la piattaforma.

È necessario segnalare un ulteriore dettaglio: WLFI non ha confermato pubblicamente di aver congelato gli indirizzi di HTX, né ha specificato quale quadro sanzionatorio abbia applicato o perché gli indirizzi di HTX – invece di quelli di altri exchange – abbiano attivato la revisione di conformità. WLFI ha postato su X il 4 giugno di mantenere “controlli di conformità alle sanzioni basati sul rischio” alla luce dei recenti aggiornamenti, una dichiarazione interpretata come una conferma implicita ma che non costituisce un riconoscimento diretto.

La posizione legale di HTX: il tema del giusto processo e la logica dell’escalation

L’obiezione formale di HTX si concentra sulla legittimità procedurale piuttosto che sulla questione delle sanzioni sottostanti. L’exchange ha affermato che il congelamento è stato imposto “senza una sufficiente comunicazione preventiva, adeguati motivi contrattuali o legali, trasparenza o rispetto del giusto processo”. Questa impostazione evita deliberatamente di discutere la validità della designazione britannica, contestando invece l’autorità di WLFI nel tradurre una sanzione in un blocco on-chain unilaterale che colpisce fondi di terzi.

HTX ha chiesto a WLFI di revocare il congelamento e ha dichiarato che adotterà misure per “salvaguardare i legittimi diritti e interessi degli utenti, includendo ma non limitandosi al ricorso a rimedi legali”.

HTX Suspends WLFI and USD1 Trading, Converting All User USD1 to USDT After Freeze



HTX representatives stated that the team behind WLFI, the Trump family-backed crypto project, recently froze HTX-related on-chain addresses citing U.K. sanctions screening, without sufficient prior… pic.twitter.com/7R3mtIQW6o — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 6, 2026

Si sospetta che la decisione di HTX di procedere con un’escalation pubblica, piuttosto che cercare una risoluzione commerciale riservata, rifletta la volontà di evitare un precedente pericoloso: quello in cui qualsiasi emittente di stablecoin con poteri di blocco possa costringere un exchange al delisting invocando motivi di conformità, senza passare per i canali normativi o giudiziari standard.

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La posta in gioco commerciale non è irrilevante: HTX si era posizionato come il primo exchange al mondo a quotare USD1, promuovendo la stablecoin come “completamente garantita” con prelievi a zero commissioni permanenti. Il delisting forzato comporta un danno reputazionale che si somma all’esposizione legale derivante dalla più ampia disputa Sun-WLFI.

Tale scontro, iniziato nel settembre 2025 quando l’indirizzo guardian di WLFI ha inserito in blacklist un wallet collegato a Sun contenente circa 545 milioni di token WLFI, è sfociato in una causa federale in California. Sun sostiene che WLFI abbia congelato i suoi token minacciando di bruciarli “senza alcuna giustificazione adeguata”, una battaglia che ora ha esteso il suo raggio d’azione operativo fino alla base utenti di HTX.