Ripple: Galaxy Digital guida l’acquisto di azioni da $130M

Un tribunale fallimentare statunitense ha dato il via libera alla vendita da parte di Linqto di circa 130 milioni di dollari in azioni ordinarie di Ripple Labs a quattro acquirenti istituzionali. Galaxy Digital ha guidato l’operazione con un investimento di 60 milioni di dollari, seguita da Arrington Capital con 50 milioni, Private Shares Fund con 16 milioni e GAM Alternatives Lux con 4 milioni. I proventi saranno destinati al Chapter 11 Wind-Down Trust per sostenere i rimborsi ai clienti.

Non si tratta di una semplice liquidazione di asset in sofferenza. L’operazione rappresenta una chiara dimostrazione di come la domanda istituzionale per l’equity privato di Ripple rimanga solida su diverse fasce di prezzo, anche mentre l’amministrazione fallimentare procede allo smantellamento della piattaforma che un tempo offriva agli investitori retail l’accesso pre-IPO.

Questa notizia su Ripple è giunta mentre XRP registrava un rialzo di quasi il 4% durante la notte, scambiando a 1,13$ e superando la resistenza chiave di 1,10$. Anche il volume di trading giornaliero ha segnato un incremento, attestandosi a 1,29 miliardi di dollari.

🚨 Court just approved Linqto's sale of $130M in Ripple private shares.



Galaxy Digital, Arrington Capital, Private Shares Fund & GAM Alternatives stepping in as buyers. Ripple waived ROFR institutions are still lining up for XRP exposure at private valuations. 👀 pic.twitter.com/ClRG18ycE6 — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) July 20, 2026

Vendita di equity Ripple: allocazioni, prezzi e rinuncia al ROFR

Le quattro transazioni simultanee presentano prezzi per azione sensibilmente diversi: Galaxy Digital ha acquisito azioni per la sua quota da 60 milioni di dollari, mentre Arrington Capital ha pagato 50 milioni; Private Shares Fund e GAM Alternatives Lux hanno versato rispettivamente 16 e 4 milioni di dollari.

Il blocco di Galaxy è il più consistente dei quattro, sia per numero di azioni che per proventi lordi, secondo la sintesi dell’accordo di acquisto visionata da Bondoro. Ripple ha rinunciato al proprio diritto di prelazione (ROFR) sul blocco di Galaxy, autorizzando la transazione senza richiedere aggiustamenti per co-vendita.

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L’ingresso di Galaxy a 60 milioni di dollari riflette uno sconto rispetto alle cifre pagate dagli altri acquirenti istituzionali nella stessa vendita. Questo modello di accumulo istituzionale durante periodi di instabilità nel mercato secondario è coerente con l’approccio storico di Galaxy verso l’esposizione in Ripple.

È importante sottolineare che si tratta di una vendita di equity sul mercato secondario. L’operazione non contiene segnali relativi a una IPO e non ha alcun impatto diretto sui detentori di XRP o sulla tokenomics dell’asset. I documenti per gli investitori relativi al round di novembre 2025 di Ripple avevano già confermato che tali movimenti non influenzano i possessori di XRP.

Linqto got court OK to sell ~$130M @Ripple shares as it preps Ch. 11 exit. Ripple declined its right of first refusal on transfers. Buyers:

Galaxy Digital~$60

Arrington Capital~$50M

The Private Shares Fund $16M

GAM Alternatives (Lux) $4M

Funds support customer recoveries.… pic.twitter.com/57GGyBjwyQ — 🌸Eri ~ Carpe Diem (@sentosumosaba) July 20, 2026

Fallimento Linqto: il contesto e la disputa con Forge Global

Linqto ha cessato l’attività nel marzo 2025, presentando istanza di Chapter 11 nel luglio dello stesso anno dopo che la nuova dirigenza aveva individuato potenziali violazioni delle leggi sui titoli risalenti al 2020. Tali irregolarità riguardavano la struttura delle società veicolo (SPV) utilizzate per aggregare gli investimenti dei clienti.

Il patrimonio fallimentare comprende partecipazioni in circa 111 società private, per un valore superiore ai 500 milioni di dollari. Il 6 febbraio 2026, il tribunale ha confermato il piano di ristrutturazione di Linqto con il supporto di circa il 95% dei clienti, offrendo rimborsi tramite un fondo di liquidazione, un fondo chiuso quotato che detiene azioni private, o una combinazione di entrambi.

Tuttavia, il processo di recupero deve ora affrontare una nuova complicazione. Secondo Bloomberg Law, Linqto e il Comitato ufficiale dei creditori chirografari hanno intentato una causa contro Forge Global Holdings, dopo che la piattaforma di mercati privati ha tentato di ritirarsi dal ruolo di fiduciario del trust di recupero clienti a soli cinque giorni dalla data di lancio prevista per il 20 luglio.

Forge ha giustificato il recesso citando richieste della sua nuova società controllante, Charles Schwab. Forge avrebbe dovuto detenere gli asset dei clienti, gestire i trasferimenti azionari e amministrare il piano di recupero.

Al tribunale è stato chiesto di obbligare Forge a rispettare l’accordo. Sebbene la disputa possa ritardare i trasferimenti degli asset e aumentare i costi legali, non influisce sulla validità delle azioni Ripple già vendute né sul valore di XRP. Per gli utenti Linqto con esposizione indiretta a Ripple, la questione cruciale riguarda i tempi amministrativi, non l’integrità dell’asset.

Significato istituzionale: cosa indica il divario di prezzo

La vendita suddivisa tra quattro acquirenti, con il blocco da 60 milioni di dollari di Galaxy Digital come quota principale, evidenzia dinamiche interessanti. Lo sconto ottenuto da Galaxy riflette probabilmente la dimensione del blocco e le meccaniche di una negoziazione secondaria in un contesto di liquidazione, piuttosto che una diversa valutazione del valore intrinseco di Ripple.

La costante domanda istituzionale per l’equity di Ripple a questi livelli di prezzo, in concomitanza con l’obiettivo di Ripple di raggiungere un fatturato di 1 miliardo di dollari nel 2026, suggerisce che la base di valutazione del mercato privato stia reggendo anche in condizioni di vendita fallimentare.

Il blocco di azioni Ripple di Linqto rappresenta probabilmente solo la prima di una serie di grandi dismissioni istituzionali da questa massa fallimentare, mentre il trust di liquidazione procede a monetizzare il suo più ampio portafoglio di 111 aziende.