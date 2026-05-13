LiquidChain accelera verso $800.000 tra staking e focus sulla tokenomics

In una settimana dominata dal vertice Trump-Xi a Pechino, il mercato crypto sta mandando un segnale preciso: gli investitori non stanno abbandonando il rischio, ma stanno selezionando con più attenzione dove posizionarsi. Bitcoin resta sopra gli 80.000 dollari, Ethereum tiene area 2.250 dollari e Solana scambia vicino ai 95 dollari, un quadro che lascia spazio non solo alla difesa dei big, ma anche alla ricerca di opportunità con un profilo di crescita più asimmetrico.

È in questo contesto che la prevendita di LiquidChain (LIQUID) ha superato i 750.000 dollari e si sta avvicinando agli 800.000 dollari. Il focus del progetto su liquidità unificata ed esecuzione tra Bitcoin, Ethereum e Solana sta attirando attenzione proprio mentre il mercato premia infrastrutture con una narrativa d’uso concreta, più che semplici promesse speculative.

Perché il mercato guarda oltre il rumore macro

I colloqui tra il presidente Trump e il presidente Xi Jinping ruotano attorno a dossier sensibili: estensione della tregua tariffaria dello scorso anno, standard globali per l’AI, riduzione delle restrizioni sui semiconduttori e possibili sviluppi su Iran e rotte marittime. Un esito costruttivo potrebbe alleggerire una parte del rischio geopolitico che ha pesato sul sentiment nelle ultime settimane.

Nel frattempo, Bitcoin si è mantenuto poco sopra gli 81.000 dollari. Secondo l’analista Sjuul, il livello degli 80.000 dollari resta il punto chiave: una tenuta potrebbe aprire spazio verso gli 86.000 dollari, mentre una rottura netta rischierebbe di trascinare i prezzi fino a 60.000 dollari.

$BTC is at a crossroads, battling just above the key resistance level at $80K. The roadmap here is kind of simple: Hold above and we move to $86K in a perfect bullish flip and retest.

Lose it and we form a nasty deviation back into the hold range. pic.twitter.com/FAGN9amtpB — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) May 13, 2026

Ethereum ha guadagnato lo 0,8% nelle ultime 24 ore, mentre Solana è salita dell’8,35% nell’ultima settimana. Questa capacità di assorbire il rumore macro senza perdere livelli chiave è uno dei motivi per cui il capitale continua a guardare a temi infrastrutturali, soprattutto quelli legati all’efficienza cross-chain.

LiquidChain punta sull’angolo investibile: tesi, utilità e accesso anticipato

LiquidChain (LIQUID) si presenta come una rete Layer 3 costruita per combinare la base di capitale di Bitcoin, gli strumenti DeFi di Ethereum e la velocità di Solana in un unico ambiente ad alte prestazioni. L’idea centrale è offrire pool di liquidità unificati dove gli asset delle tre chain possano essere impiegati senza wrapping, con verifica dello stato a fiducia minimizzata e prove cross-chain per mantenere le transazioni atomiche e sicure.

Per gli sviluppatori, il progetto promette una virtual machine di livello Solana che dovrebbe semplificare il lancio di dApp. Per gli utenti, invece, il punto forte è l’accesso a mercati più profondi e a un’esecuzione più rapida. Se questa architettura verrà implementata come previsto, il driver di upside più realistico è chiaro: ridurre la frammentazione che oggi separa liquidità, utenti e applicazioni tra le principali chain.

Tokenomics di LIQUID: come è distribuita l’offerta

Uno degli aspetti che gli investitori osservano più da vicino in fase di prevendita è la struttura dell’offerta. LiquidChain ha una supply totale di 11,8 miliardi di token LIQUID. La distribuzione prevede il 35% destinato allo sviluppo continuo, il 32,5% a LiquidLabs per marketing e media, il 15% all’AquaVault del progetto per la crescita del business, il 10% alle ricompense di staking e il 7,5% a quotazioni ed espansione.

La prevendita oltre quota 750.000 dollari suggerisce che il mercato sta già attribuendo valore a questa impostazione. Per chi cerca un’esposizione iniziale, il punto di interesse è che il progetto è ancora in una fase relativamente accessibile, prima di futuri milestone operativi e prima delle eventuali quotazioni sugli exchange.

Prezzo, staking e cosa valutare prima di entrare

LIQUID è attualmente offerto a 0,01459 dollari nell’ultima fase di prevendita. È disponibile anche lo staking diretto al momento dell’acquisto, con un APY fino al 1.454%. In termini di appeal commerciale, questi numeri aumentano la visibilità del progetto tra i primi partecipanti, soprattutto in un mercato che torna a cercare rendimenti e storie di infrastruttura.

Va però aggiunta una nota di prudenza: come per tutte le prevendite, il potenziale di rialzo dipende dall’esecuzione del team, dalla consegna tecnica del prodotto e dalla capacità del progetto di mantenere interesse dopo la fase iniziale. Rendimenti di staking elevati e accesso anticipato possono essere attrattivi, ma non eliminano il rischio tipico degli asset ancora in fase pre-listing.

Come acquistare LIQUID prima della prossima fase

Gli utenti possono visitare subito il sito ufficiale di LiquidChain per acquistare i token LIQUID durante la prevendita attiva. Il sito è compatibile con i principali wallet Web3, tra cui Best Wallet e MetaMask. Gli acquirenti possono pagare con ETH, BNB, SOL, USDT, USDC o BTC, ed è disponibile anche l’acquisto con carta bancaria per una maggiore comodità.

Anche l’app Best Wallet consente di acquistare LIQUID direttamente tramite la scheda “Upcoming Tokens” ed è disponibile come download gratuito tramite Apple App Store e Google Play.