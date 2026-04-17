Il debutto di Goldman Sachs negli ETF su Bitcoin evidenzia il crescente impegno di Wall Street verso le cripto

Goldman Sachs Group Inc. ha presentato la richiesta per un ETF su Bitcoin il 14 aprile 2026 – entrando formalmente nel lato degli emittenti di un mercato a cui in precedenza aveva avuto accesso solo come acquirente, e facendolo con un’architettura di prodotto progettata specificamente per l’investitore istituzionale orientato al rendimento, un segmento che i suoi concorrenti hanno ampiamente trascurato.

Il deposito, presentato sotto il Goldman Sachs ETF Trust come emendamento post-efficace n. 717 al Modulo N-1A, propone il Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF, un fondo a gestione attiva che deterrà almeno l’80% degli asset netti in strumenti esposti a Bitcoin e sovrapporrà a tali posizioni opzioni call vendute sul 40%-100% dell’esposizione per generare premi mensili.

Il fondo canalizzerà l’esposizione a Bitcoin principalmente attraverso gli ETP spot su Bitcoin esistenti – in particolare l’IBIT di BlackRock – tramite una sussidiaria nelle Isole Cayman, una struttura che consente a Goldman di aggirare le restrizioni statunitensi sulle commodity attingendo al contempo alla base di liquidità da 55 miliardi di USD di IBIT.

JUST IN: ⚡️ Goldman Sachs has filed a registration statement with the SEC for a new Bitcoin Premium Income ETF. pic.twitter.com/q7nF2T5dlf — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) April 14, 2026

La gestione del portafoglio è affidata a Raj Garigipati e Oliver Bunn di Goldman Sachs Asset Management. Se la SEC approverà la richiesta entro la finestra standard di 75 giorni, il fondo potrebbe essere lanciato tra la fine di giugno o l’inizio di luglio 2026.

Questa non è la prima esposizione di Goldman a Bitcoin. È, invece, il primo tentativo di Goldman di monetizzare tale esposizione per i clienti su larga scala.

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Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF: perché la struttura Covered-Call cambia l’equazione della distribuzione

L’ingresso di Goldman nel settore degli emittenti di ETF su Bitcoin segue una deliberata fase di accumulo. A partire dalla fine del 2024, la società ha costruito partecipazioni per 1,57 miliardi di USD in ETF spot su Bitcoin – 1,27 miliardi di USD nell’IBIT di BlackRock e 288 milioni di USD nel FBTC di Fidelity – rappresentando un aumento del 121% su base trimestrale al momento della divulgazione.

Entro il quarto trimestre del 2025, tale posizione era cresciuta fino a circa 13.741 Bitcoin per un valore di 1,71 miliardi di USD in vari ETF spot, insieme a 1 miliardo di USD in ETF su Ethereum, 153 milioni di USD in ETF su XRP e 108 milioni di USD in ETF su Solana, secondo le dichiarazioni 13F. Goldman stava studiando il mercato prima di entrarvi come produttore.

La sovrapposizione covered-call è la distinzione meccanica fondamentale in questo contesto. Un ETF spot su Bitcoin standard offre una piena esposizione al prezzo – i guadagni e le perdite si muovono in proporzione diretta al prezzo di Bitcoin.

Il prodotto di Goldman limita tale rialzo durante i rally vendendo opzioni call sulla posizione sottostante, raccogliendo premi che vengono poi distribuiti agli azionisti come reddito mensile. Il compromesso è esplicito: in una forte fase rialzista di Bitcoin, il fondo sottoperformerà rispetto a un veicolo a esposizione pura. In un mercato laterale o in modesto calo, il reddito da premi attutisce i rendimenti in un modo che nessun ETF spot può replicare.

Questo inquadramento mira a un segmento di clientela specifico – il cliente del wealth management, l’allocatore di fondi pensione, l’acquirente istituzionale conservatore – per i quali la volatilità di Bitcoin è stata storicamente la principale barriera alla partecipazione.

L’ETF BITA di BlackRock, paragonabile a questo, impiega la stessa strategia covered-call sulla base della liquidità di IBIT, ma la rete di distribuzione di Goldman gli conferisce un canale di domanda strutturalmente diverso. Come descritto da Arkham Research riguardo agli ETF su Bitcoin con strategia covered-call, la struttura “trasforma Bitcoin da un asset passivo in un asset generatore di reddito” raccogliendo premi in condizioni di mercato stazionario – proprio le condizioni che spingono i detentori di ETF a esposizione pura a uscire dal mercato.

La scala della rete distributiva di Goldman è la variabile che i suoi concorrenti non possono replicare facilmente. La base clienti istituzionali del gruppo e la sua rete di consulenti rappresentano un percorso di distribuzione che orienta il capitale in modo diverso rispetto alla domanda retail del mercato aperto – più lento nell’entrare, ma considerevolmente più stabile una volta impegnato.

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