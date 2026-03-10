Il petrolio supera i 120 dollari: la resilienza di Bitcoin favorisce la prevendita di Bitcoin Hyper

Il petrolio statunitense è balzato oltre i 120 dollari al barile nelle contrattazioni pre-mercato dopo che la continua escalation del conflitto in Iran ha interrotto le principali linee di approvvigionamento in Medio Oriente, aumentando le preoccupazioni energetiche globali.

Le segnalazioni di attacchi alle infrastrutture energetiche e le crescenti restrizioni nello Stretto di Hormuz hanno fatto impennare gli indici di riferimento, ravvivando i timori sull’inflazione e sulla crescita globale che gravano pesantemente sui mercati tradizionali.

Nonostante le recenti fluttuazioni, il Bitcoin è rimasto sorprendentemente stabile sopra i 67.000 dollari, attirando l’attenzione degli investitori esperti che cercano qualcosa di più di una semplice esposizione passiva alla principale criptovaluta.

Questo è uno dei motivi principali per cui la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) ha attirato flussi di capitale significativi durante questo periodo, poiché i partecipanti cercavano modi concreti per utilizzare al meglio i propri Bitcoin.

Grazie alla tecnologia Bitcoin Layer 2, il cui lancio è previsto nei prossimi mesi, e alla prevendita HYPER che si avvicina rapidamente al traguardo, Bitcoin Hyper sembra destinato a offrire un reale potenziale di rialzo una volta che la situazione si sarà stabilizzata.

Il prezzo del petrolio supera i 120 dollari mentre il conflitto iraniano scuote i mercati

La situazione in Iran è passata da una situazione di stallo teso a una crisi globale totale in soli nove giorni, dimostrando quanto rapidamente il contagio economico possa diffondersi quando il panico prende davvero piede.

Gli attacchi che hanno colpito strutture chiave e rotte marittime interrotte dalle minacce di attacchi iraniani hanno causato seri problemi di approvvigionamento, spingendo al rialzo i future sul petrolio: i contratti USO (US Oil) hanno superato questa mattina la soglia dei 120 dollari.

Gli esperti stanno ora iniziando a descrivere ufficialmente il conflitto iraniano come una “crisi” per gli attori di tutti i mercati finanziari, soprattutto considerando il potenziale impatto che la situazione potrebbe avere sull’inflazione e i suoi potenziali effetti a catena “cigno nero”.

Ciononostante, i prezzi di Bitcoin ed Ethereum sono rimasti solidi. La scorsa settimana, BTC ha addirittura superato i 70.000 dollari (a seguito dell’esplicito sostegno di Donald Trump al settore Web3 e al Clarity Act statunitense), mentre il livello dei 2.000 dollari è rimasto un campo di battaglia chiave per i trader di ETH .

Nel frattempo, il mercato azionario statunitense è in calo nella sessione di pre-apertura di oggi, rendendo la resilienza delle criptovalute ancora più impressionante.

L’analista Ted Pillows ha evidenziato un massiccio supporto nel libro degli ordini per BTC ed ETH, indicando che i maggiori operatori del mercato potrebbero essere “pronti ad acquistare qualsiasi significativo ritiro”.

$BTC and $ETH have really strong bids here. It seems like whales are ready to buy any meaningful dip here. pic.twitter.com/bDOJSrvVQO — Ted (@TedPillows) March 9, 2026

Si percepisce la fiducia quando le balene fanno questo tipo di mosse, ma in modo più discreto, anche la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) si è dimostrata popolare tra gli investitori esperti. Con centinaia di acquirenti che si affrettano a investire e una balena che ha addirittura iniettato sei cifre in HYPER in una singola transazione , è chiaro che molte persone sono alla ricerca di progetti legati a Bitcoin che offrano più del semplice mantenimento e attesa della mossa successiva.

Bitcoin Hyper raccoglie quasi 32 milioni di dollari: ecco come funziona

In sintesi, Bitcoin Hyper (HYPER) crea la soluzione Layer 2 (L2) più veloce mai progettata specificamente per Bitcoin. Combina la comprovata sicurezza Proof-of-Work di Bitcoin con la velocità incredibile della Solana Virtual Machine. Ciò significa che puoi beneficiare di transazioni quasi istantanee e commissioni minime, mantenendo al contempo la sicurezza dei pagamenti sulla mainchain di Bitcoin.

Il ponte canonico decentralizzato di L2 significa che puoi spostare i tuoi BTC tra i livelli senza perderne il controllo, quindi lo staking, il trading e l’utilizzo delle dApp restano tutti all’interno dell’ecosistema Bitcoin.

Gone fishing. 🎣 Though we all know the real catch is Hyper. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/YoQw6EIzdk — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) March 7, 2026

Con la volatilità del prezzo del petrolio di nuovo al centro dell’attenzione, l’approccio di Bitcoin Hyper incentrato sull’utilità sembra particolarmente attuale. Bitcoin ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di fungere da riserva di valore durante le turbolenze macroeconomiche, e Bitcoin Hyper porta questa forza a un livello superiore, consentendo ai possessori di utilizzare i propri BTC in modo produttivo.

La roadmap del progetto è inoltre in linea con la crescente adozione e il token HYPER sarà l’unico modo per acquisire diritti di governance, generare ricompense di staking e pagare le commissioni di transazione sul nuovo L2, il che spiega perché lo slancio è stato incessante, anche nell’ultima settimana e mezza.

Come iniziare con la prevendita di Bitcoin Hyper

Considerando tutto quello che abbiamo visto finora, non sorprende che la prevendita di HYPER abbia già raccolto quasi 32 milioni di dollari. Il prezzo attuale di HYPER è di 0,0136767 dollari (ma solo per le prossime ore) e i primi utenti possono immediatamente assicurarsi ricompense di staking del 37%.

Il sito web italiano di Bitcoin Hyper semplifica notevolmente l’avvio. Una volta sul sito, è sufficiente utilizzare il widget integrato per collegare il proprio portafoglio di criptovalute e iniziare ad acquisire token HYPER scambiandoli con ETH, USDT, USDC, BNB o SOL.

Il sito accetta anche pagamenti con carta di credito se si desidera evitare lo scambio di criptovalute. Per gli utenti mobili, Best Wallet offre un modo semplice per acquistare e puntare HYPER allo stesso prezzo e con lo stesso APY di puntata, e quindi monitorare i propri investimenti.

Puoi scaricare Best Wallet dall’App Store di Apple o da Google Play.

Per gli ultimi aggiornamenti e per interagire con la community HYPER, segui Bitcoin Hyper su X e unisciti al loro gruppo Telegram.

La prevendita sta accelerando e il lancio della rete principale del progetto è previsto per la fine del primo trimestre: se stai pensando di partecipare, questo è il momento perfetto per saperne di più.

Vai alla presale di Bitcoin Hyper