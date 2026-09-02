LiquidChain verso $1M: il Layer 3 cresce mentre il Senato USA frena

Con Bitcoin che consolida sopra l’importante supporto di $76.500 dopo uno straordinario rally del 25% ad agosto, gli investitori più attenti stanno già guardando oltre la volatilità a breve termine. Mentre Washington si prepara a una complessa battaglia legislativa sul Clarity Act, il vero dinamismo del mercato si sta spostando verso progetti in fase iniziale ad alto potenziale tecnologico. L’esempio più evidente è la prevendita di LiquidChain (LIQUID), che ha già raccolto quasi $960.000 e si trova ormai a un passo dal cruciale traguardo di $1 milione.

Il Clarity Act e lo scenario macro: perché la burocrazia non ferma l’accumulazione

Il prossimo 15 settembre, il Senato degli Stati Uniti affronterà un voto procedurale sul Clarity Act, un disegno di legge che mira a definire le competenze di supervisione tra SEC e CFTC, introducendo al contempo requisiti di registrazione più stringenti e norme antiriciclaggio severe. Tuttavia, le divergenze politiche sui rendimenti delle stablecoin e le questioni etiche legate alle attività crypto della famiglia Trump minacciano di far slittare l’approvazione definitiva oltre il 2026. Nonostante il leader della maggioranza al Senato, John Thune, spinga per una rapida discussione, molti esperti presenti al recente simposio sulla blockchain in Wyoming ritengono che la necessità di raggiungere 60 voti, unita all’imminenza delle elezioni, renderà difficile un accordo definitivo entro l’anno.

Tuttavia, agenzie come SEC, CFTC e OCC hanno mostrato un atteggiamento decisamente più morbido rispetto al passato, permettendo al settore di continuare a innovare. Sul fronte dei prezzi, Bitcoin ha recentemente testato un minimo a $76.420 prima di rimbalzare prontamente verso $77.500. Questo movimento di consolidamento è stato commentato anche dall’analista Michaël van de Poppe, che vede nel recente calo una classica caccia alla liquidità propedeutica a un target successivo posizionato a $82.700.

This is very likely going to break upwards. The reasoning behind that is super simple, as it's currently been taking the liquidity beneath the lows. Next stop: $82,700 for #Bitcoin. pic.twitter.com/1zhVnf6iMZ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 2, 2026

In questo contesto di attesa regolamentare, con Ethereum stabile a $2.400 e Solana a $99, gli investitori strategici stanno allocando capitale su soluzioni infrastrutturali di nuova generazione che superino la frammentazione del mercato Web3.

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Sotto la lente di Coin Speaker: la tokenomics e l’utilità di LiquidChain (LIQUID)

La prevendita di LiquidChain (LIQUID) si trova attualmente nella Fase 101, con un prezzo d’ingresso estremamente competitivo di $0.014951 per token. Mancano circa $40.000 per raggiungere la storica pietra miliare di $1 milione di raccolta complessiva, un risultato che evidenzia il forte interesse della community per la proposta di valore del progetto.

La tokenomics di LiquidChain è stata strutturata per garantire sostenibilità a lungo termine e incentivi chiari per i detentori del token. Con una fornitura totale fissata a 11.800.000.100 unità, l’allocazione dei token è così ripartita:

35% destinato allo sviluppo tecnologico dell’infrastruttura;

destinato allo sviluppo tecnologico dell’infrastruttura; 32,5% a LiquidLabs per guidare l’espansione dell’ecosistema;

a LiquidLabs per guidare l’espansione dell’ecosistema; 15% custodito nell’AquaVault per il marketing e le iniziative della community;

custodito nell’AquaVault per il marketing e le iniziative della community; 10% riservato ai premi e agli incentivi per gli utenti della rete;

riservato ai premi e agli incentivi per gli utenti della rete; 7,5% dedicato alla liquidità e alle successive quotazioni sugli exchange.

Il token LIQUID fungerà da carburante per l’intera rete, coprendo le commissioni di transazione (gas), abilitando lo staking e sbloccando funzionalità esclusive. Una volta conclusa la prevendita, i token saranno riscattabili sulla rete Ethereum e successivamente scambiabili sui principali mercati.

Nota di rischio e opportunità: Sebbene l’attuale APY di staking del 1.188% rappresenti un incentivo eccezionale per i primi sostenitori, gli investitori devono sempre considerare i rischi intrinseci associati ai progetti in fase di prevendita e alla volatilità del mercato delle criptovalute. Un approccio di investimento diversificato rimane la strategia più prudente.

L’innovazione Layer 3: unire Bitcoin, Ethereum e Solana in un unico ecosistema

Il vero driver fondamentale di LiquidChain è la sua architettura Layer 3 (L3). Attualmente, l’ecosistema crypto è diviso in silos isolati: la sicurezza di Bitcoin, la DeFi di Ethereum e la velocità di Solana raramente comunicano in modo efficiente. LiquidChain risolve questo problema alla radice, consentendo il trasferimento sicuro e diretto di dati e risorse tra queste tre blockchain leader senza la necessità di utilizzare bridge di terze parti, spesso vulnerabili ad attacchi informatici.

The Order doesn’t ask twice. 👁️⟁ When the signal comes, you answer.https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/z4Oc2AUBpi — LiquidChain (@getliquidchain) August 27, 2026

Per gli sviluppatori Web3, questo significa poter creare dApp cross-chain scrivendo il codice una sola volta, accedendo istantaneamente alla liquidità combinata dei tre network più grandi del settore. Per gli utenti, si traduce in transazioni rapide, sicure e a basso costo.

Come partecipare alla prevendita di LIQUID

Per i lettori interessati a valutare questa opportunità prima del completamento della Fase 101, il processo di acquisizione è lineare e accessibile:

Visita il sito ufficiale di LiquidChain o utilizza l’applicazione Best Wallet, disponibile per il download su Apple App Store e Google Play. Collega il tuo wallet compatibile. Seleziona il metodo di pagamento preferito: sono accettati Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), BNB, USDT, USDC o carta di credito/debito. Conferma l’acquisto al prezzo attuale di $0.014951 e, se lo desideri, attiva immediatamente lo staking per beneficiare del rendimento annuo del 1.188%.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi tecnologici e sulle date di quotazione del token, è possibile seguire LiquidChain su X e unirsi al canale Telegram ufficiale.