LiquidChain verso $1 milione: tokenomics e driver della nuova L3

Nel mercato delle criptovalute, le fasi di consolidamento dei grandi asset offrono spesso le migliori finestre di ingresso per progetti early-stage ad alto potenziale. Mentre i pesi massimi del settore tirano il fiato dopo un rally impressionante, l’attenzione dei trader più esperti si sta spostando verso soluzioni infrastrutturali innovative. In questo scenario, la prevendita di LiquidChain (LIQUID) sta catalizzando capitali in modo estremamente rapido: con $953.000 già raccolti, il progetto si trova ad appena $47.000 dal traguardo psicologico di $1 milione, confermando il forte interesse per la sua narrativa di Livello 3 (Layer 3).

LiquidChain (LIQUID): La tesi di investimento dietro la L3 che unisce BTC, ETH e SOL

Il vero valore di un nuovo token risiede nella sua utilità strutturale. LiquidChain non punta a competere con i giganti del settore, ma a risolverne uno dei limiti più grandi: la frammentazione della liquidità. Progettata come una blockchain di Livello 3, la rete funge da layer di interoperabilità nativa che permette a Bitcoin, Ethereum e Solana di comunicare direttamente.

Per gli sviluppatori e gli utenti, questo elimina la necessità di ricorrere a bridge complessi o a versioni “wrapped” dei token, riducendo drasticamente i costi e i rischi di sicurezza. Chi partecipa alla prevendita in questa fase può assicurarsi il token nativo LIQUID al prezzo di $0,01494. Uno dei principali driver di attrazione immediata è il programma di staking integrato, che offre attualmente un rendimento annuo (APY) dinamico fino al 1.195%.

Analisi della Tokenomics: Come sono distribuiti gli 11,8 miliardi di LIQUID

Un’attenta valutazione della tokenomics è fondamentale per stimare la sostenibilità a lungo termine di un progetto. LiquidChain ha strutturato la sua offerta totale di 11,8 miliardi di token LIQUID con una chiara focalizzazione sulla crescita dell’ecosistema e sulla liquidità di mercato:

35% allo Sviluppo Tecnologico: Risorse destinate al perfezionamento dell’infrastruttura L3.

Risorse destinate al perfezionamento dell’infrastruttura L3. 32,5% a LiquidLabs: Budget per il marketing, l’adozione globale e le partnership strategiche.

Budget per il marketing, l’adozione globale e le partnership strategiche. 15% ad AquaVault: Incentivi dedicati alla crescita organica della community.

Incentivi dedicati alla crescita organica della community. 10% ai Premi per gli Utenti: Ricompense per chi partecipa attivamente alla rete.

Ricompense per chi partecipa attivamente alla rete. 7,5% alla Liquidità di Quotazione: Fondi bloccati per garantire scambi fluidi al momento del debutto sui mercati (listing).

The Order doesn’t ask twice. 👁️⟁ When the signal comes, you answer.https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/z4Oc2AUBpi — LiquidChain (@getliquidchain) August 27, 2026

La moneta nativa LIQUID sarà il carburante dell’intero ecosistema, utilizzata per il pagamento delle commissioni di transazione e per i meccanismi di governance, creando una pressione d’acquisto organica man mano che l’adozione della rete aumenta.

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Consolidamento dei Big: Perché la stasi di Bitcoin e Solana favorisce la rotazione di capitali

La performance odierna (venerdì 28 agosto 2026) vede il mercato crypto globale assestarsi intorno a un valore complessivo di $2,68 trilioni (in crescita dello 0,9%). Dopo un mese di agosto eccezionale, che ha visto Bitcoin recuperare dal minimo di $62.275 fino a superare i $81.400, la regina delle crypto si sta consolidando appena sotto la soglia degli $80.000. Il sentiment rimane decisamente rialzista, supportato da afflussi record negli ETF spot su Bitcoin, che questo mese hanno registrato ben $3,51 miliardi di ingressi netti, superando il precedente massimo storico di $3,42 miliardi registrato lo scorso ottobre.

Nel frattempo, Ethereum si stabilizza intorno ai $2.500 e Solana consolida sopra i $105, dopo aver toccato brevemente i $110, registrando comunque un solido +17,8% su base settimanale. Sul fronte macroeconomico, gli operatori attendono il discorso del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh al simposio di Jackson Hole e monitorano gli sviluppi della SEC sulle regole di custodia delle criptovalute per i consulenti finanziari.

Secondo il noto analista di mercato Daan Crypto (che vanta oltre 415.000 follower su X), questo movimento laterale di Bitcoin all’interno di un canale ascendente è fisiologico e potrebbe preparare il terreno per un breakout sopra i $83.000 prima della fine del mese.

$BTC Slowly chopping higher. Marginally higher highs into higher lows. Obviously you don't want this to break down, but generally speaking I feel like the crab walk up tends to end in a larger expansion at some point. Anyways, $80K is the resistance to break first. Just need to… pic.twitter.com/8K592UZh3N — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) August 28, 2026

In contesti di andamento “a granchio” delle blue-chip, i trader tendono storicamente a allocare una parte del proprio portafoglio in prevendite promettenti per massimizzare il potenziale di rendimento asimmetrico.

Guida all’acquisto in prevendita e gestione del rischio

Partecipare alla presale di LiquidChain prima della quotazione ufficiale è un processo lineare, ma richiede una pianificazione consapevole. I token sono attualmente disponibili sul sito ufficiale di LiquidChain al prezzo fisso di $0,01494.

Come procedere all’acquisto:

Via Web: Collega il tuo wallet alla piattaforma ufficiale e scambia i tuoi token utilizzando BTC, ETH, SOL, BNB, USDC, USDT o direttamente tramite carta di credito/debito. Via App: Scarica l’applicazione Best Wallet tramite l’Apple App Store o Google Play e accedi alla sezione “Upcoming Tokens” per completare la transazione in pochi clic.

Nota di rischio: Sebbene i rendimenti di staking fino al 1.195% rappresentino un incentivo notevole, gli investitori devono ricordare che l’APY è dinamico e tende a diminuire all’aumentare dei token bloccati nel pool. Inoltre, investire in progetti in fase di prevendita comporta rischi intrinseci legati alla liquidità iniziale e alla volatilità post-listing. Si raccomanda di allocare solo capitale che ci si può permettere di perdere.

Per monitorare gli sviluppi del progetto e non perdere gli annunci sulle future quotazioni, puoi seguire il canale ufficiale X di LiquidChain e unirti alla community su Telegram.