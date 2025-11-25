Matteo Renzi entra nel mondo crypto attraverso Enlivex

Enlivex Therapeutics Ltd. (NASDAQ: ENLV ) ha annunciato l’ingresso nel board dell’ex premier italiano Matteo Renzi.

“Vorrei dare il benvenuto a Matteo Renzi nel Consiglio di Amministrazione di Enlivex e non vedo l’ora di collaborare con lui per creare valore per gli azionisti di Enlivex”, ha affermato Shai Novik, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enlivex.

“Una buona leadership dipende dalla comprensione di ciò che potrebbe accadere in futuro. Credo che l’innovazione debba essere sempre responsabile e mirata. Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Enlivex, un’azienda biotecnologica con una visione strategica per il futuro. Vedo un reale potenziale nelle tecnologie blockchain e nell’emergere di modelli predittivi che incoraggiano maggiore chiarezza, partecipazione, trasparenza e visione a lungo termine.”