Previsione XRP: ChatGPT consiglia Bitcoin Hyper. Ecco perché

Il mercato delle criptovalute rimane in una fase difficile, con molte delle principali altcoin che si attestano significativamente al di sotto dei massimi precedenti. XRP, in particolare, è attualmente sottoposta a rinnovata pressione. Mentre gli investitori speravano da tempo in un’inversione di tendenza duratura, uno sguardo alla struttura dei grafici ora dipinge un quadro sempre più critico.

I nuovi dati di analisi tecnica suggeriscono che XRP potrebbe continuare ad avere difficoltà a tornare a un trend rialzista stabile nel breve termine. Allo stesso tempo, progetti alternativi stanno attirando sempre più l’attenzione di molti investitori, inclusi i nuovi progetti infrastrutturali legati a Bitcoin come Bitcoin Hyper ($HYPER).

XRP continua a lottare con una chiara tendenza al ribasso

Il grafico giornaliero di XRP mostra un classico pattern di debolezza. Il prezzo è attualmente significativamente al di sotto delle medie mobili chiave. Sia la media mobile a 50 giorni che quella a lungo termine a 200 giorni sono al di sopra del livello di prezzo attuale, un segnale tecnico che i trader in genere interpretano come ribassista.

Particolarmente degno di nota:

Attualmente il valore di XRP si aggira intorno a 1,35 $.

L’EMA50 è a circa $ 1,58

L’EMA200 è addirittura vicino a 2,04 dollari.

Finché il prezzo rimane al di sotto di questi livelli, statisticamente parlando, i venditori dominano il mercato. Qualsiasi rialzo a breve termine rischia attualmente di essere solo un rimbalzo tecnico all’interno di un più ampio trend ribassista.

Anche gli indicatori di momentum confermano questo quadro. L’RSI si muove in un range neutro-debole, senza fornire chiari segnali di ipervenduto. Allo stesso tempo, il MACD mostra i primi segnali di stabilizzazione, ma non ancora un segnale convincente di inversione di tendenza.

Oltre all’analisi tecnica, molti operatori di mercato chiedono sempre più informazioni sui nuovi fattori di crescita per XRP. Mentre si continua a discutere di tokenizzazione e adozione istituzionale della blockchain, al momento non esiste un chiaro catalizzatore a breve termine che possa attrarre nuovi capitali sul mercato.

Nell’attuale contesto di mercato, il capitale si sposta spesso dove emergono nuove tecnologie o nuove narrazioni. È proprio qui che XRP sta perdendo slancio rispetto ai nuovi sviluppi nell’ecosistema Bitcoin.

Il capitale ruota sempre più verso l’infrastruttura Bitcoin

Una tendenza che è diventata sempre più evidente negli ultimi mesi: gli investitori stanno riconcentrando la loro attenzione su Bitcoin stesso e sui progetti che ne ampliano le funzionalità.

Sebbene Bitcoin sia considerato l’asset più sicuro nel mercato delle criptovalute, stanno emergendo nuove soluzioni Layer 2 sulla rete, pensate per abilitare ulteriori casi d’uso. Bitcoin Hyper ($HYPER) è attualmente menzionato con particolare frequenza.

Il progetto mira a rendere Bitcoin pienamente utilizzabile per applicazioni DeFi, smart contract e transazioni veloci per la prima volta, senza alterare la sicurezza della blockchain principale. Tecnicamente, Bitcoin Hyper si basa su una struttura di Livello 2 scalabile, in cui i calcoli vengono eseguiti al di fuori della blockchain di Bitcoin e vengono poi restituiti in modo sicuro.

Perché ChatGPT vede Bitcoin Hyper come un’alternativa più interessante

Da una prospettiva analitica, esiste attualmente una netta differenza tra XRP e i nuovi progetti infrastrutturali:

Tecnicamente, XRP rimane in una tendenza al ribasso.

Le aspettative di crescita sono già state in parte scontate.

I nuovi flussi di capitali sono sempre più orientati verso le fasi iniziali dell’innovazione.

Bitcoin Hyper, d’altra parte, è ancora in prevendita prima del suo lancio ufficiale sul mercato. Storicamente, i progetti in una fase così iniziale presentano il rapporto rischio-rendimento asimmetrico più elevato, a condizione che il concetto di base si dimostri vincente.

Il token $HYPER svolge funzioni chiave all’interno della rete, dalle commissioni di transazione allo staking, fino ai meccanismi di governance. Con l’aumento dell’utilizzo, la domanda del token stesso aumenta teoricamente. Alcuni analisti ritengono possibili aumenti di prezzo di oltre il 1.000% dopo il lancio.

