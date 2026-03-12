Previsioni Bitcoin: come gli shock geopolitici stanno definendo il valore di BTC

Il prezzo di BTC scambia vicino a 69.200 USD, consolidandosi sopra una zona di domanda strutturalmente significativa in un contesto di rinnovate tensioni in Medio Oriente, che stanno catalizzando un’ampia rotazione risk-off tra le azioni globali e le commodity.

Ciò è avvenuto mentre venivano pubblicati i dati sull’inflazione statunitense, rimasta stabile al 2,4% su base annua. Tuttavia, questi dati sono stati raccolti prima che il petrolio balzasse a 115 USD a causa delle interruzioni nello Stretto di Hormuz.

BREAKING: February CPI inflation was unchanged, at 2.4%, in-line with expectations of 2.4%. Core CPI inflation was 2.5%, in-line with expectations of 2.5%. Core CPI inflation before the Iran war was at its lowest in 5 years. The market will now await March’s data. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 11, 2026

In altre parole, i mercati stanno attualmente scambiando su un dato CPI che riflette un’economia pre-conflitto.

Il vero test per l’inflazione arriverà con i report di marzo e aprile, una volta che lo shock energetico si sarà trasmesso al sistema.

Con Bitcoin che ha perso il supporto chiave a 70.000 USD nelle ultime 24 ore, gli investitori temono che la prossima mossa sia un calo più profondo verso la metà dei 60.000 USD. In quest’ottica, i trader esperti stanno ora guardando alle prevendite crypto blue-chip, come Bitcoin Hyper, per evitare la volatilità in corso.

(FONTE: TradingView)

Rischio geopolitico e meccanismo di trasmissione macro: petrolio, rendimenti e repricing dell’inflazione

Il catalizzatore immediato è una nuova escalation delle tensioni legate all’Iran, che ha mantenuto i prezzi del greggio sopra i 90 USD al barile dal 6 marzo e ha costretto i mercati a rivedere la traiettoria dei tagli dei tassi della Federal Reserve di stimati 25-40 punti base sulla parte a breve della curva.

La sensibilità dell’S&P 500 a questo repricing è stata acuta, con l’indice che non è riuscito a recuperare la sua media mobile a 50 giorni per sessioni consecutive, una condizione tecnica che storicamente precede un de-risking sostenuto su tutti gli asset correlati.

Se il greggio si dovesse mantenere sopra i 90 USD, la probabilità di un ribasso correlato che testi il supporto strutturale del prezzo di BTC a 64.800 USD, la prossima zona di supporto significativa, entrerebbe direttamente in gioco.

(FONTE: TradingEconomics)

Livelli chiave di supporto per il prezzo di BTC: il floor a 66.600 USD e il recupero della resistenza a 70.000 USD

Il livello di supporto strutturale immediato è 66.600 USD, che ha assorbito due test consecutivi in chiusura giornaliera nelle ultime settimane e rappresenta una confluenza della media mobile esponenziale a 20 giorni e di un nodo ad alto volume del precedente range di consolidamento.

Una chiusura giornaliera confermata sotto i 66.600 USD con volumi superiori alla media invaliderebbe l’attuale tesi del floor ed esporrebbe i 64.800 USD come prossima zona di domanda significativa, un livello corrispondente alla base di accumulazione di metà febbraio.

Al rialzo, per l’analisi del prezzo di BTC, i 70.000 USD rappresentano la soglia critica di recupero sia dal punto di vista tecnico che psicologico. L’asset ha rifiutato due volte questo livello su base intraday senza ottenere una chiusura confermata al di sopra di esso e, finché tale recupero non sarà sostenuto per sessioni consecutive, la struttura tecnica rimarrà da ribassista a neutrale.

