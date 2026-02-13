Il debutto, attesissimo, dei contratti future su Cardano (ADA) presso il Chicago Mercantile Exchange (CME) si è rivelato il classico evento “sell the news”.

Nonostante l’ottimismo istituzionale per questo prodotto regolamentato, il lancio è stato immediatamente seguito da una flessione del 3%, portando il prezzo di ADA a testare livelli di supporto critici vicino alla soglia di 0,25$. Sebbene il lancio dei future rappresenti un passo fondamentale per l’adozione istituzionale — ponendo tecnicamente Cardano sullo stesso piano di Bitcoin ed Ethereum nei mercati dei derivati regolamentati — i trader tendono spesso a scontare tali traguardi con settimane di anticipo.

Come già osservato in occasione della quotazione di altri prodotti derivati, l’evento effettivo funge frequentemente da opportunità di “exit liquidity” per gli speculatori a breve termine, innescando una volatilità iniziale piuttosto che il rialzo immediato auspicato dagli investitori retail.

Lancio dei Future CME: un ponte verso l’accesso istituzionale

Le prime operazioni sono state eseguite tra i principali fornitori di liquidità, Cumberland DRW e Wintermute, a dimostrazione di una solida prontezza infrastrutturale.

Giovanni Vicioso, Global Head of Cryptocurrency Products del CME, ha sottolineato come il supporto iniziale evidenzi la domanda dei clienti per la gestione del rischio di prezzo. Tuttavia, la reazione del mercato riflette un posizionamento difensivo. Poiché i piani per questi contratti erano stati annunciati con largo anticipo, la quotazione effettiva ha permesso agli attori più sofisticati di coprire la propria esposizione spot piuttosto che accumulare in modo aggressivo.

Gli analisti osservano che il volume dei future regolamentati tende inizialmente a smorzare la volatilità spot, un trend supportato dai recenti sviluppi nelle infrastrutture istituzionali dei derivati in tutto il settore. I dati suggeriscono che le istituzioni stiano utilizzando i future del CME principalmente per strategie di copertura, e non per pura speculazione.

Outlook del prezzo di ADA: cosa aspettarsi?

Cardano si trova attualmente in una posizione precaria. Il prezzo di ADA ha toccato un nuovo minimo annuale, rompendo brevemente il supporto a 0,24$. Per una inversione rialzista, ADA dovrebbe riconquistare la zona degli 0,40$, sebbene il sentiment attuale rimanga estremamente depresso.

Mentre le previsioni a lungo termine per il 2026 dipendono fortemente dagli aggiornamenti della rete, come l’imminente hard fork, il breve termine è dominato da questa pressione di vendita guidata dai derivati. Se il livello di supporto a 0,24$ non dovesse reggere contro il volume di vendita post-lancio, gli indicatori tecnici suggeriscono che un ulteriore ribasso potrebbe essere imminente.

Prevendita Maxi Doge: un’alternativa ad alta energia

Mentre ADA permane in un prolungato trend ribassista senza chiari segnali di inversione, Maxi Doge ($MAXI), una meme coin focalizzata sulla cultura del trading “high-energy”, sta mostrando una performance solida nella sua fase di prevendita.

Il progetto ha già raccolto oltre 4,59 milioni di dollari, con token scambiati a circa 0,0002803$ all’interno di una prevendita strutturata in 50 fasi. Lanciato nel luglio 2025, il progetto abbraccia i temi del trading “degen” e della resilienza, attirando i trader in cerca di guadagni rapidi durante le rotazioni di mercato.

Un elemento di forte richiamo è rappresentato dai premi per lo staking, che offrono un APY dinamico del 68%, incentivando il possesso a lungo termine e riducendo l’offerta circolante. Secondo la tokenomics, il 65% dei fondi della prevendita è destinato a una vasta campagna di marketing per consolidare una community attiva. Il sito ufficiale offre diverse opzioni di acquisto, dal collegamento di wallet compatibili ai pagamenti diretti con carta bancaria.

Con la prospettiva di future quotazioni sugli exchange, Maxi Doge si posiziona come una possibile scelta di diversificazione, specialmente in un momento in cui asset consolidati come Cardano continuano la loro fase di contrazione.