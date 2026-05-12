Dopo il +280% di BUILDon, Maxi Doge attira i trader più speculativi

Il balzo di BUILDon sta rimettendo al centro una dinamica ben nota ai trader crypto: quando una meme coin già quotata accelera con forza, una parte del mercato inizia subito a cercare il prossimo asset ancora in fase iniziale. È in questo contesto che la prevendita di Maxi Doge (MAXI) sta guadagnando visibilità, mentre gli investitori valutano opportunità con valutazioni d’ingresso più basse e un profilo di rendimento potenzialmente più ampio.

BUILDon ha registrato un rialzo del 280% negli ultimi 30 giorni, con prezzo intorno a $0.63 e capitalizzazione oltre i $629 milioni. Maxi Doge, invece, si trova ancora nella fase di raccolta, con prezzo fissato a $0.00028170 per token e oltre $4.77 milioni già raccolti. Per chi guarda al rapporto tra narrativa, tokenomics e timing, è proprio questo scarto di maturità a rendere il confronto interessante.

Il segnale di mercato arriva da BUILDon: narrativa forte, liquidità e volumi in espansione

BUILDon è salito di circa il 280% negli ultimi 30 giorni e ha aggiunto circa il 57% nelle ultime 24 ore. Il token scambia vicino a $0.63, con una market cap ormai prossima ai $630 milioni e volumi giornalieri superiori a $138 milioni, abbastanza per consolidare la sua presenza tra le prime 100 crypto monitorate dai principali tracker.

Nato come BSC Mascot of Building, meme coin a tema leone su BNB Chain, BUILDon ha poi ampliato il proprio posizionamento sul lato utility. Oggi fornisce anche liquidità chiave per USD1, la stablecoin nativa di BNB sostenuta da World Liberty Financial. L’investimento iniziale di WLFI e il supporto pubblico al progetto hanno rafforzato la narrativa, spingendo in particolare la coppia B/USD1 su PancakeSwap.

Il movimento non è passato inosservato nemmeno ai trader più seguiti. L’analista 0xNeena, citato oggi su X, ha indicato la possibilità che B possa arrivare fino a $1.50 se il trend rialzista dovesse proseguire.

$B looking ready for another leg up 🚀 Clean breakout from accumulation + strong volume confirmation.

Every resistance getting flipped into support. 📈 If momentum continues, this move could send hard toward new highs. 🔥 #Altcoins #Trading pic.twitter.com/3vD7UebMvT — 0xNeena 📊💹 (@hami8040) May 12, 2026

Per il mercato, però, il punto non è solo il rally di un singolo token. Spesso fasi di questo tipo riaprono il flusso speculativo verso progetti non ancora quotati, dove la percezione di upside resta più elevata. Ed è qui che Maxi Doge sta intercettando attenzione.

Maxi Doge punta sull’early entry: prezzo basso, presale avanzata e meccaniche per holder

Maxi Doge (MAXI) si presenta come una meme coin ERC-20 su Ethereum costruita attorno a un’immagine volutamente aggressiva e trader-centric: una mascotte Shiba Inu muscolosa, forte richiamo alla cultura del trading a leva e una comunicazione che punta apertamente sull’energia speculativa del settore. Al momento ha raccolto quasi $4.78 milioni e si avvicina al traguardo dei $5 milioni in prevendita.

Dal punto di vista investibile, il progetto cerca di andare oltre il semplice meme factor. I token holder potranno accedere a ricompense di staking giornaliere con APY del 65%, a contest di trading dedicati con premi basati sul ROI e a partnership con piattaforme futures. Il team sta inoltre sviluppando un “Maxi Fund” interno con l’obiettivo di sostenere visibilità e liquidità, mentre la roadmap post-prevendita include campagne con influencer, listing su DEX e CEX e iniziative community più ampie.

One pump to rule them all. pic.twitter.com/RBS7kbLRtW — MaxiDoge (@MaxiDoge_) May 5, 2026

Tokenomics e possibili driver di upside: perché il mercato lo sta seguendo

Uno degli elementi più citati dagli investitori è l’allocazione dell’offerta: il 40% della supply totale è riservato agli acquirenti della prevendita. In pratica, una quota rilevante del token viene destinata alla fase iniziale, e questo rafforza l’idea che gli early buyer possano posizionarsi prima di eventuali catalizzatori come listing e aumento della visibilità.

Il prezzo attuale di $0.00028170 mantiene inoltre la soglia d’ingresso molto accessibile rispetto ad altri nomi già esplosi nel comparto meme. Se il mercato dovesse continuare a premiare narrazioni ad alta intensità e community attive, staking, contest per holder e futura liquidità potrebbero agire da driver supplementari. Esperti Web3 come Borch Crypto parlano da mesi di un potenziale fino a 100x per MAXI, riflettendo una view fortemente rialzista sul progetto.

Va però mantenuto un approccio realistico: le previsioni di rendimento restano speculative, e il segmento meme coin è tra i più volatili del mercato. Il fatto che MAXI sia ancora in prevendita significa maggiore asimmetria potenziale, ma anche rischio più alto rispetto a token già scambiati su mercati aperti.

Come partecipare alla prevendita di MAXI

Per partecipare, bisogna andare sul sito ufficiale della prevendita di Maxi Doge e collegare il wallet. L’acquisto è supportato anche tramite Best Wallet, disponibile su Google Play e sull’Apple App Store. Il sito del progetto e il wallet consentono di comprare con ETH, BNB, USDT o USDC, mentre chi preferisce può completare l’operazione anche con carta bancaria in valuta fiat.

Con staking al 65% APY e un prezzo ancora fissato a $0.00028170, MAXI continua a proporsi come un ingresso low-ticket nel segmento meme. Per chi cerca esposizione a fasi pre-listing, il timing della prevendita resta uno degli aspetti più osservati, soprattutto perché il prezzo è destinato ad aumentare nuovamente a breve.

Resta comunque essenziale gestire il rischio: opportunità di questo tipo possono offrire upside elevato, ma richiedono prudenza, sizing disciplinato e piena consapevolezza della natura altamente speculativa dell’asset.

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