Block Inc di Jack Dorsey riassume il personale inizialmente licenziato: inversione di tendenza del mercato mentre MAXI raggiunge i 5 milioni di dollari?

Punti chiave

Block Inc ha riassunto ingegneri specifici dopo licenziamenti accidentali e pressioni interne, nonostante una strategia di riduzione della forza lavoro del 40%.

Il titolo SQ affronta una resistenza importante a 69 USD; un rifiuto a questo livello potrebbe invalidare il recente rally guidato dall'efficienza.

Maxi Doge ha raccolto oltre 4,68 milioni di USD puntando ai trader che cercano una cultura ad alta leva finanziaria durante il consolidamento del mercato.

Block Inc. ha iniziato a riassumere un numero selezionato di dipendenti originariamente licenziati durante il massiccio sforzo di ristrutturazione di febbraio, che ha visto il gigante del fintech tagliare circa 4.000 posti di lavoro. I rapporti indicano che i dietrofront derivano in gran parte da errori amministrativi e pressioni interne piuttosto che da un ampio cambiamento strategico. Mentre le azioni della società (SQ) hanno reagito alla spinta verso l’efficienza con un balzo del 22% fino a un massimo di 69 USD, la realtà operativa appare più complessa.

Secondo gli aggiornamenti sulle reti professionali, diversi ex dipendenti sono tornati nell’azienda guidata da Jack Dorsey. L’ingegnere progettista Andrew Harvard ha confermato che il suo licenziamento è stato ufficialmente classificato come un errore amministrativo.

Allo stesso modo, il responsabile tecnico Richard Hesse ha fatto pressioni con successo sul management per 2 giorni, sostenendo che la manutenzione delle infrastrutture critiche richiedesse personale specifico, portando a reintegrazioni parziali dei team. Questo dietrofront granulare avviene mentre Block ruota aggressivamente verso l’intelligenza artificiale, una mossa che secondo Dorsey consente a un “team significativamente più piccolo” di operare più velocemente.

Questi aggiustamenti del personale arrivano in un momento di più ampio consolidamento del mercato. Mentre le piattaforme di pagamento cercano di snellire le operazioni, i mercati delle criptovalute rimangono in una fase di attesa, con Bitcoin scambiato vicino a 67.480 USD dopo un leggero calo diurno del 2%.

Il titolo Block può mantenere lo slancio sopra i 62 USD?

La reazione immediata del mercato alla struttura operativa snella di Block è stata estremamente positiva, portando le azioni dai 50 USD circa a un massimo after-hours di circa 66,62 USD, testando infine la resistenza vicino a 69 USD. Gli investitori sembrano scommettere sui guadagni di efficienza promessi dalla riduzione del 40% della forza lavoro. Tuttavia, la riassunzione di talenti ingegneristici chiave suggerisce che i tagli iniziali potrebbero aver intaccato troppo profondamente le funzioni critiche, in particolare per quanto riguarda la stabilità dell’infrastruttura.

(Fonte – TradingView, XYZ Stock)

Da una prospettiva tecnica, SQ affronta un test critico al livello di 69 USD. Una rottura netta sopra questa resistenza, spinta dai 2,87 miliardi di USD di profitto lordo dell’azienda e da una crescita del 24% rispetto all’anno precedente, potrebbe aprire la strada a valutazioni più elevate. Al contrario, il mancato mantenimento del supporto sopra i 60 USD potrebbe segnalare che la narrativa dell'”efficienza AI” sta affrontando attriti nell’implementazione. Nel frattempo, Bitcoin, spesso un asset correlato per Block a causa della sua consistente tesoreria in BTC e dell’integrazione con Cash App, oscilla intorno a 67.480 USD.

Gli analisti notano che, sebbene il target a lungo termine di 1 milione di USD per BTC proposto da Dorsey rimanga un punto di riferimento lontano, l’azione dei prezzi a breve termine è dettata dalla volatilità immediata e dal consolidamento dei volumi.

Maxi Doge punta ai trader che usano la leva finanziaria mentre il fintech si stabilizza

Mentre i giganti istituzionali del fintech come Block ricalibrano il numero dei dipendenti per minimi guadagni di efficienza, l’ala speculativa del mercato cripto sta ruotando verso asset ad alta velocità. Il ponte psicologico qui è chiaro: mentre i titoli tecnologici tradizionali offrono una crescita misurata attraverso il taglio dei costi, la liquidità retail si sta spostando verso asset che abbracciano la “cultura della leva” e la volatilità invece di rifuggirla. Questo spostamento è evidente nella trazione emergente per Maxi Doge ($MAXI), un progetto che punta esplicitamente al target demografico dei trader orientati ad alto rischio e alto rendimento.

Maxi Doge si posiziona come un “Re della Leva”, utilizzando un’identità di marchio incentrata su un colosso canino da 240 libbre per rappresentare l’energia di una leva 1000x. Il progetto ha raccolto esattamente 4.689.169,78 USD fino ad oggi, capitalizzando l’attuale stasi degli asset a maggiore capitalizzazione. A differenza dei tipici meme token che si affidano esclusivamente all’holding passivo, $MAXI integra competizioni di trading riservate ai titolari e una tesoreria “Maxi Fund” progettata per iniettare nuovamente liquidità nell’ecosistema.

Al prezzo attuale di prevendita di 0,0002809 USD, il token offre un punto di ingresso per coloro che scommettono su una rinascita dei volumi guidati dai meme, simile ai recenti pattern d’inversione di Dogecoin osservati in tutto il settore. Il progetto presenta anche un APY di staking dinamico, incentivando periodi di lock-up più lunghi. Gli investitori dovrebbero tuttavia notare che i nuovi token comportano una varianza significativamente più elevata rispetto ad azioni consolidate come Block.

Coloro che sono interessati all’approccio della cultura meme “gym-bro” alla finanza decentralizzata possono fare ricerche su Maxi Doge qui.

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