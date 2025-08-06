Previsioni Shiba Inu, nuvole all’orizzonte per il token SHIB: in arrivo uno sconvolgimento dell’ecosistema?

Il token Shiba Inu (SHIB) torna a far parlare di sé a causa delle crescenti tensioni all’interno del suo ecosistema principale.

Una disputa pubblica tra la dirigenza di Shiba Inu e un importante progetto comunitario ha scatenato richieste di importanti riforme che potrebbero plasmare il futuro di Shibarium, la blockchain Layer 2 del progetto.

WoofSwap accusa i leader del token SHIB di favoritismo

La controversia è iniziata quando WoofSwap, un exchange decentralizzato basato su Shibarium, ha pubblicato una lettera aperta in cui accusava gli sviluppatori di Shiba Inu di favoritismo.

Secondo WoofSwap, alcuni progetti, come il token POE di Positions Exchange, ricevono un supporto ingiusto dal team principale di Shiba Inu, mentre altri vengono trascurati.

WoofSwap sostiene che ciò vada contro i principi di decentralizzazione su cui è stato costruito lo Shiba Inu. In risposta, il DEX ha proposto un piano di riforma dettagliato volto a ripristinare l’equilibrio e la fiducia all’interno dell’ecosistema.

Tra i suggerimenti principali rientrano la ridistribuzione di 20 milioni di token BONE con il contributo della community, la riprogettazione degli smart contract di Shibarium, il supporto di più token cross-chain, il lancio di un meccanismo di burn di BONE e la decentralizzazione del controllo del validatore nel tempo.

Analisi del prezzo SHIB: rally in arrivo?

Nel grafico a 4 ore, il token ha rotto un cuneo discendente, un classico modello di inversione rialzista.

Inoltre, gli indicatori di momentum mostrano una lotta tra rialzisti e ribassisti, mentre SHIB tenta di superare il massimo giornaliero di $ 0,00001257.

Secondo CoinMarketCap, al momento della stampa SHIB viene scambiato a 0,00001237 $, con il MACD che mostra un crossover rialzista, il che suggerisce una crescente pressione all’acquisto.

L’RSI è neutrale a 50, lasciando spazio a un movimento al rialzo, mentre il CMF è leggermente positivo, segnalando un lieve afflusso di capitali.

Per ora, SHIB deve mantenersi sopra $ 0,00001230, il punto di rottura, per confermare lo slancio rialzista.

Potrebbe seguire una crescita costante, soprattutto se il sentimento positivo tornerà nell’ecosistema più ampio dello Shiba Inu.

SHIB si raffredda mentre Maxi Doge ($MAXI) si riscalda – La prevendita che tutti stanno guardando

Con lo Shiba Inu che perde slancio, molti trader stanno spostando l’attenzione sulle prevendite ad alto potenziale di rialzo e Maxi Doge ($MAXI) sta rapidamente catturando l’attenzione.

Il progetto ha già raccolto 355.900 $, con i token attualmente quotati a 0,0002505 $.

Maxi Doge non è solo un’altra moneta meme. È costruita attorno all’immagine di un Doge instancabile e ossessionato dalla palestra, che prospera grazie a trade 1000x, disciplina e ambizione, sia nelle criptovalute che nella vita.

Progettato per chi è alla ricerca di opportunità in fase iniziale con potenziale virale, $MAXI sfrutta l’energia della cultura dei meme con una forte attenzione allo slancio.

La prevendita è ancora attiva, ma i prezzi non rimarranno così bassi a lungo. Ora potrebbe essere il momento di dare un’occhiata più da vicino.

Maxi Doge è pensato per i trader che vogliono andare oltre l’investimento passivo. È pensato per chi apprezza l’impegno, la ripetizione e il rischio e desidera condividere questa passione con chi condivide i suoi stessi principi.

Il progetto offre anche una ricompensa di staking enorme, pari a circa il 731% annuo.

Per acquistare $MAXI ora, vai al sito ufficiale di Maxi Doge e collega un wallet supportato come Best Wallet.

Puoi utilizzare criptovalute o una carta bancaria per completare la tua transazione in pochi secondi.