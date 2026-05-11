XRP News: JPMorgan e Mastercard usano XRP Ledger per Treasury tokenizzati

JPMorgan, Mastercard, Ripple e Ondo Finance hanno completato un riscatto transfrontaliero dal vivo di Treasury statunitensi tokenizzati sull’XRP Ledger in data 6 maggio 2026, eseguendo la componente dell’asset in circa 4,2 secondi prima di instradare il regolamento in valuta fiat attraverso la piattaforma Kinexys di JPMorgan verso un conto DBS Bank a Singapore, al di fuori dei normali orari bancari, una dimostrazione deliberata di regolamento istituzionale attivo 24 ore su 24.

Lo strumento tokenizzato al centro del progetto pilota è l’OUSG di Ondo Finance, che gestisce 250 milioni di USD in asset garantiti da Treasury statunitensi a breve termine con una scadenza media di 100 giorni e un rendimento del 4,8%, con oltre 1.200 detentori istituzionali registrati a maggio 2026.

Today, Mastercard, @OndoFinance, Kinexys by @JPMorgan, and @Ripple successfully completed a landmark transaction connecting a public blockchain with interbank settlement rails. Together, we’re laying the groundwork for 24/7 global markets that never close. pic.twitter.com/UddCbUl7zR — Mastercard (@Mastercard) May 6, 2026

Non si tratta di una semplice dimostrazione di velocità di regolamento. È il primo caso confermato di una blockchain pubblica che funge da livello di trasporto per un riscatto di RWA tokenizzati che termina direttamente sui canali di liquidità istituzionali di JPMorgan, una distinzione strutturale che separa questo pilota dai precedenti esperimenti di tokenizzazione condotti su reti autorizzate o proprietarie.

Sospettiamo che la tempistica precisa della transazione, eseguita ben al di fuori degli orari bancari statunitensi, non sia stata casuale: era il punto fondamentale del proof-of-concept che il consorzio voleva dimostrare, ovvero che il regolamento tra ledger pubblico e canali bancari non richiede più che il mercato sia aperto.

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XRP News: Kinexys ed XRP Ledger: come funziona effettivamente il meccanismo di regolamento ibrido

Il meccanismo funziona come segue: Ondo Finance ha avviato il riscatto dei token OUSG nativamente sull’XRP Ledger, dove la componente dell’asset è stata regolata in RLUSD, la stablecoin di Ripple ancorata al dollaro, in 4,2 secondi, con XRP che ha coperto solo la commissione minima di rete.

Contemporaneamente, la Multi-Token Network (MTN) di Mastercard ha trasmesso le istruzioni di regolamento alla piattaforma Kinexys di JPMorgan, che ha poi inviato USD al conto DBS Bank di Ripple a Singapore per chiudere la parte in valuta fiat della transazione.

This is a meaningful step toward 24/7 global financial markets. By combining the XRP Ledger with global banking infrastructure, this pilot shows how institutions can execute cross-border transactions in a single integrated flow. https://t.co/H2mjgDSzvY — Ripple (@Ripple) May 6, 2026

Kinexys di JPMorgan, lanciata nell’ottobre 2024, aveva elaborato 1,2 miliardi di USD in depositi tokenizzati dalla sua nascita prima di questo pilota; secondo i report disponibili, ciò ha segnato la sua prima integrazione in una blockchain pubblica oltre la rete privata Onyx alla base di JPM Coin. L’architettura è quindi genuinamente ibrida: l’XRP Ledger ha gestito il movimento degli asset nell’ambito di un set di validatori autorizzati configurati per la conformità istituzionale con le linee guida MiCA e SEC sugli asset tokenizzati, mentre il regolamento in dollari è transitato attraverso l’infrastruttura bancaria corrispondente consolidata.

Questo è un modello materialmente diverso sia da un regolamento completamente on-chain che da un trasferimento completamente off-chain; separa la velocità e la programmabilità del regolamento su ledger pubblico dal livello di identità e conformità richiesto dalle controparti istituzionali.

Il pilota è stato costruito direttamente su una sequenza di test istituzionali precedenti sull’XRPL. Nel novembre 2025, Mastercard, Ripple, WebBank e Gemini hanno condotto un pilota di regolamento per carte di credito in RLUSD sull’XRP Ledger.

Nel marzo 2026, Ripple e Archax hanno regolato 100 milioni di GBP in titoli di Stato (gilts) tokenizzati su XRPL in un test transfrontaliero di 20 secondi. Ondo Finance aveva lanciato separatamente l’OUSG sull’XRP Ledger nel mese di giugno 2025, progettato esplicitamente per regolare i riscatti in RLUSD.

Il pilota del 6 maggio non è stato un esperimento isolato; è stata la convergenza di binari di sviluppo istituzionale paralleli che correvano contemporaneamente da oltre dodici mesi.

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