Segnali di ripresa per Bitcoin trainata dalle buone notizie che arrivano da Wall Street

Segnali di ripresa arrivano da Wall Street dove, dopo un inizio di dicembre segnato da forti perdite, ha registrato nella serata italiana di martedì 2 dicembre una ripresa: l’S&P 500 è salito dello 0,4%, mentre il Nasdaq Composite, indice fortemente incentrato sulla tecnologia, ha guadagnato circa lo 0,7%. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0,6%.

Le azioni stanno recuperando terreno mentre i mercati si scrollano di dosso il sentiment di avversione al rischio che ha dominato lunedì, interrompendo la serie positiva di cinque giorni per i tre principali indici azionari statunitensi. Le perdite hanno segnato un inizio di dicembre difficile – solitamente un mese positivo per le azioni – e hanno alimentato il dibattito sulle possibilità di un cosiddetto rally di Natale.

L’altro grande segnale di ripresa arriva dalle crypto. Bitcoin è salito a quota 92.000 dollari, mettendo il freno a un calo durato settimane. Lunedì, la criptovaluta regina era crollata fino a 84.000 dollari, il suo peggior dato da da marzo. Nel frattempo, anche le azioni dei titoli legati alle criptovalute – Coinbase ( COIN ) e Robinhood ( HOOD ) – sono tornate in rialzo dopo essere state colpite il giorno prima.

Gli investitori sono ora alla ricerca di catalizzatori che potrebbero rilanciare il rally di fine anno, in un contesto di persistenti preoccupazioni per l’inflazione persistente, le valutazioni di mercato elevate e l’incerto ritorno degli ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale.

Bitcoin rialza la testa ma alcuni esperti pensano che potrebbe scendere ancora

Le criptovalute e i titoli azionari correlati si muovono in rialzo dopo un inizio di mese difficile. Tuttavia, alcuni esperti ritengono ancora che bitcoin potrebbe tornare a scendere.

“Se assistiamo a una rottura sotto gli 81.000-80.000 dollari… si apre una trappola per questa cosa”, ha dichiarato a Yahoo Finance Tom Essaye, fondatore di Sevens Report Research. “Di recente abbiamo avuto molti investitori in ritardo, soprattutto con l’avvento di questi ETF”.

Bank of America ha annunciato di recente che inizierà a coprire quattro ETF Bitcoin a partire da gennaio, raccomandando ai suoi clienti un’allocazione tra l’1% e il 4% sulle criptovalute.

“Se vedete gli investitori iniziare a vendere in perdita fiscale entro la fine di dicembre, allora penso che potreste facilmente vedere questo valore scendere a 70.000 o addirittura 60.000 dollari molto rapidamente… La situazione potrebbe davvero peggiorare.”

A differenza della vendita di azioni con perdita fiscale, in cui gli investitori non possono acquistare lo stesso titolo o un titolo simile entro 30 giorni per ottenere i benefici fiscali, gli investitori in criptovalute possono vendere in perdita, richiedere il beneficio fiscale e poi riacquistare l’asset.

Ben Emons, fondatore di Fed Watch Advisors, ritiene che “l’intervallo di ribasso sia compreso tra 55.000 e 75.000 dollari, in base ai trend passati”.

Ha aggiunto: “Per ora, BTC si sta stabilizzando, ma gli investitori monitorano attentamente cosa sta succedendo con Strategy”.

Strategy, che detiene circa il 3% di tutti i bitcoin, ha registrato un forte calo delle sue azioni. Le azioni sono in calo di oltre il 35% da inizio anno e di circa il 60% rispetto al massimo storico di luglio.

Lunedì la società ha dichiarato di aver costituito una riserva di 1,44 miliardi di dollari USA per finanziare i futuri pagamenti di dividendi e interessi.

Il CEO di Strategy, Phong Le, ha dichiarato che la riserva aiuterà ad affrontare la “sfida” legata alle fluttuazioni a breve termine.