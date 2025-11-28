Tether diventa il più grande detentore indipendente di oro

Tether – società fintech emittente della stablecoin Tether (USDT) e azionista della Juventus, è ora il più grande detentore indipendente di oro al mondo, con quasi 8,7 miliardi di dollari di metallo nelle sue casse. Il supporto di Tether è stato messo in discussione più volte e gli ultimi sviluppi potrebbero portare un po’ di sollievo ai detentori di USDT.

Tether punta tutto sull’oro?

Le prospettive rialziste per l’oro potrebbero essere un segnale che Tether considera il metallo come la migliore riserva di valore. Le riserve auree dell’azienda attualmente equivalgono a quelle di paesi come Corea del Sud, Ungheria o Grecia. Secondo un rapporto del Financial Times, gli acquisti di Tether hanno superato quelli di Kazakistan, Brasile, Turchia, Cina , ecc.

Secondo alcuni analisti, i recenti acquisti aggressivi di Tether potrebbero aver influenzato il prezzo del metallo giallo negli ultimi mesi. L’oro ha raggiunto il massimo storico di 4.379 dollari nell’ottobre 2025. L’aumento del prezzo dell’oro potrebbe essere dovuto alla strategia di avversione al rischio adottata dagli investitori in un contesto macroeconomico incerto.

Potremmo assistere a un cambiamento nella strategia degli investitori nelle prossime settimane, con l’aumento delle probabilità di un altro taglio dei tassi di interesse a dicembre. Secondo lo strumento FedWatch del CME, c’è una probabilità dell’84,9% di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base a dicembre 2025. Un ulteriore taglio dei tassi potrebbe indurre gli investitori ad abbandonare gli asset rifugio, come l’oro, e a reindirizzare il loro capitale verso asset più rischiosi, come le criptovalute.

Secondo l’analista di Marex Edward Meir, “… l’attenzione si è spostata dal dollaro verso una diminuzione dei tassi di interesse a dicembre”.

Meir ritiene che l’aumento delle probabilità di un taglio dei tassi di interesse stia sostenendo il prezzo dell’oro. Ha inoltre parlato della possibilità di un nuovo presidente della Federal Reserve. Ha dichiarato: “Si vocifera che presto verrà nominato un presidente della Fed e il favorito è Kevin Hassett del Comitato consultivo economico del presidente”.