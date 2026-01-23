Punti chiave

Trump ha dichiarato che il Congresso sta portando avanti una legislazione sulla struttura del mercato crypto per impedire alla Cina di dominare lo spazio degli asset digitali.

L’amministratore delegato di Coinbase, Brian Armstrong, ha individuato questioni critiche, tra cui i divieti sulle azioni tokenizzate e le restrizioni alla DeFi presenti nell’attuale proposta di legge.

Bitcoin è sceso sotto i 90.000 dollari a causa dell’incertezza normativa, innescando liquidazioni significative in tutto il mercato delle criptovalute.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato al WEF di Davos il 21 gennaio a favore del CLARITY Act, una legge sulla struttura del mercato delle criptovalute.

Parlando al World Economic Forum (WEF) di Davos, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi di poter firmare presto il CLARITY Act. La legge riguarda la struttura del mercato delle criptovalute ed è stata al centro di controversie pubbliche a causa del timore che possa soffocare l’innovazione a favore delle banche tradizionali.

«Per liberare l’innovazione, il risparmio e i finanziamenti, sto anche lavorando per garantire che l’America rimanga la capitale mondiale delle criptovalute. A tal fine, l’anno scorso ho firmato in legge lo storico GENIUS Act. Ora il Congresso sta lavorando molto duramente sulla legislazione relativa alla struttura del mercato crypto. Bitcoin, tutti. Che spero di firmare molto presto, aprendo nuovi percorsi per consentire agli americani di raggiungere la libertà finanziaria», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Trump.

Ha poi proseguito il suo discorso menzionando le due ragioni alla base di questi atti. In primo luogo, la forza politica delle criptovalute, con milioni di elettori alla ricerca di un candidato favorevole al settore crypto. In secondo luogo, la necessità di impedire alla Cina di diventare la capitale mondiale delle criptovalute, rischio che Trump riconosce apertamente.

«La ragione numero uno, ho pensato che fosse politicamente conveniente, e lo è stata. Ho ottenuto un enorme sostegno politico. Ma, cosa ancora più importante, anche la Cina voleva quel mercato, proprio come vuole l’IA. E noi abbiamo quel mercato, credo, piuttosto ben blindato. (…) Una volta che loro [la Cina] avranno quel ruolo, non saremo in grado di riprenderlo».

In un post successivo, la senatrice Cynthia Lummis ha condiviso e approvato una clip del video sopra citato, affermando: «È tempo di portare il Clarity Act al traguardo».

Coinbase fa un passo indietro e solleva preoccupazioni sul CLARITY Act

Tuttavia, un gruppo di aziende dell’industria crypto sembra non essere d’accordo con la parte di “liberare l’innovazione” e “libertà finanziaria” della legislazione sulla struttura del mercato nella sua forma attuale. La controversia è esplosa dopo che il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha scritto il 14 gennaio su X che «Coinbase purtroppo non può sostenere la legge così come è scritta».

Nel post, Armstrong ha elencato una serie di problemi individuati nel disegno di legge, tra cui il divieto delle azioni tokenizzate, le restrizioni alla DeFi e caratteristiche anti-privacy, «l’erosione dell’autorità della CFTC, soffocando l’innovazione e rendendola subordinata alla SEC», nonché il divieto per le stablecoin di remunerare gli utenti con rendimenti, «consentendo alle banche di vietare la concorrenza», secondo le sue parole. Il 21 gennaio, il CEO di Coinbase ha ribadito la propria posizione, pur mostrando ottimismo, riassumendo la controversia in un’intervista a CNBC.

Bitcoin è crollato sotto i 90.000 dollari ieri, in mezzo all’incertezza, causando massicce liquidazioni sul mercato. È stato il secondo giorno consecutivo di significative liquidazioni di posizioni long, dopo i quasi 900 milioni di dollari di liquidazioni del 19 gennaio.