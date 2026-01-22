XRP precipita, ma è una buona notizia

Punti chiave

XRP è caduto nuovamente nella zona di paura estrema, in modo simile alla sua posizione del 2 gennaio.

Gli ETF su XRP hanno registrato afflussi, mentre i prodotti basati su BTC ed ETH hanno subito deflussi.

DXC Technology ha stretto una partnership con Ripple per integrare la tecnologia blockchain nei sistemi bancari.

I dati social mostrano “paura estrema” per XRP ma i movimenti di prezzo e gli afflussi istituzionali dimostrano il contrario.

XRP ha subito una significativa pressione di vendita, mentre il più ampio mercato crypto ha registrato turbolenze a causa delle recenti minacce tariffarie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’UE.

La quinta criptovaluta per capitalizzazione è persino caduta nella zona di “paura estrema”, ha scritto Santiment, mentre i trader retail hanno spinto commenti sempre più ribassisti. XRP è precipitato dal suo massimo locale di $2,4 del 5 Gennaio a $1,88 del 21 Gennaio. La pressione di vendita, che ha portato a un calo del prezzo del 19% per l’asset, ha innescato un sentiment negativo per XRP, simile a quello del 2 Gennaio. XRP ha guadagnato slancio rialzista subito dopo che i retail scommettevano sulla sua caduta.

I dati di Santiment mostrano che ogni volta che XRP ha registrato un forte sentiment ribassista dalla massa, poi ha visto guadagni notevoli.

XRP è in rialzo del 2% nelle ultime 24 ore e viene scambiato a $1,95 al momento della scrittura di questo articolo. Anche il suo volume di scambio giornaliero è aumentato del 22% a $4,3 miliardi, mostrando un maggiore interesse da parte dei trader. Si tratta certamente di una delle criptovalute da tenere d’occhio nel 2026.

XRP vince con le istituzioni

Nonostante il sentiment negativo della massa, XRP sta registrando movimenti notevoli da parte delle istituzioni.

Gli exchange-traded fund spot su XRP con sede negli Stati Uniti hanno registrato un afflusso netto di $7,16 milioni il 21 Gennaio, portando gli afflussi netti totali a $1,39 miliardi, secondo i dati di SoSoValue. Finora, questi prodotti hanno visto solo due giorni di deflussi il 7 e il 20 Gennaio.

Questi afflussi sono arrivati mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un deflusso di $708,71 milioni e i prodotti collegati a Ethereum hanno registrato un deflusso netto di $286,95 milioni nello stesso giorno.

Inoltre, Ripple, la società dietro XRP, ha formato un’alleanza strategica con DXC Technology, una società di servizi IT e consulenza che aiuta le grandi imprese a gestire sistemi tecnologici complessi.

Ciò consentirà a Ripple di integrare la tecnologia blockchain nei sistemi bancari esistenti. La tecnologia di Ripple sarà integrata direttamente nella piattaforma di core banking Hogan di DXC, un sistema che attualmente supporta oltre $5 trilioni di depositi e 300 milioni di conti in tutto il mondo.

La forte fiducia istituzionale nella tecnologia di Ripple normalizza l’uso della tecnologia crypto-native nel settore bancario tradizionale.