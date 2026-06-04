Bessent accelera su Bitcoin e stablecoin: la strategia del Tesoro USA

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent, investitore macro e fondatore di Key Square Group che oggi guida la politica fiscale statunitense, ha sostenuto pubblicamente sia la riserva strategica di Bitcoin istituita dall’ordine esecutivo del Presidente Trump del marzo 2025, sia l’accelerazione dell’iter al Senato per il Clarity for Payment Stablecoins Act. Bessent ha descritto la legislazione sulle stablecoin come un processo che si sta muovendo attraverso Washington con una “velocità deliberata”, puntando a un potenziale voto in aula prima della fine dell’estate.

Bessent ha presentato le due iniziative come strutturalmente collegate: secondo la sua visione, la chiarezza normativa sugli asset digitali ancorati al dollaro è la precondizione necessaria per rendere l’adozione istituzionale di Bitcoin come asset di riserva operativamente praticabile per le controparti della finanza tradizionale.

Non si tratta semplicemente dell’approvazione di due disegni di legge pro-crypto da parte di un Segretario al Tesoro. È il segnale che il ramo esecutivo ha adottato una teoria coerente e sequenziale di integrazione degli asset digitali. In questo schema, la regolamentazione delle stablecoin funge da infrastruttura di accesso (on-ramp), mentre la politica di riserva di Bitcoin funge da asset di destinazione di grado sovrano. Un’architettura a doppio binario che, se realizzata legislativamente, rappresenterebbe il cambiamento più significativo nella politica crypto degli Stati Uniti dal lancio degli ETF Bitcoin spot nel gennaio 2024.

Stato legislativo del Clarity Act: aritmetica del Senato, il crollo del GENIUS Act e i requisiti per gli emittenti

Il Clarity for Payment Stablecoins Act, il veicolo legislativo che Bessent sta ora sostenendo pubblicamente, è il successore di una serie di sforzi congressuali in stallo che risalgono alla bozza sulle stablecoin del 2023-24, negoziata dall’allora presidente della commissione per i servizi finanziari della Camera, Patrick McHenry, e dalla componente di minoranza Maxine Waters.

Il predecessore più recente, il GENIUS Act, è stato bloccato al Senato con un voto di 49 a 48 nonostante avesse superato la commissione con un sostegno bipartisan. Il fallimento è stato causato da dispute irrisolte sui requisiti di riserva, sul trattamento degli emittenti stranieri e sugli obblighi antiriciclaggio, ritenuti insufficienti da una coalizione di democratici e da alcuni repubblicani.

L’attuale disegno di legge, promosso dal presidente della commissione bancaria del Senato Tim Scott, tenta di risolvere queste divergenze preservando l’architettura centrale di licenza federale stabilita nella bozza precedente.

Il meccanismo funziona come segue: il Clarity Act creerebbe un regime normativo a doppio binario in cui gli emittenti di stablecoin possono ottenere una licenza federale amministrata dall’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) o operare sotto un quadro statale soggetto a standard minimi federali stabiliti dalla Federal Reserve. Tutti gli emittenti sarebbero tenuti a mantenere riserve uno-a-uno in asset liquidi di alta qualità, principalmente titoli del Tesoro USA a breve scadenza e depositi assicurati, e a sottoporsi ad audit annuali, protocolli di rimborso obbligatori e trasparenza pubblica sulla composizione delle riserve.

Gli emittenti stranieri che servono clienti statunitensi dovrebbero affrontare valutazioni di equivalenza, una disposizione che ha sollevato obiezioni da parte degli operatori di stablecoin offshore e di alcuni sostenitori dei protocolli decentralizzati.

Le questioni di riconciliazione ancora aperte nella commissione bancaria del Senato, tra cui il trattamento delle stablecoin che offrono rendimenti o premi e l’esatta portata dell’autonomia degli emittenti con licenza statale, dovrebbero essere risolte nelle prossime sessioni della commissione prima della calendarizzazione in aula.

Bessent ha collegato esplicitamente il disegno di legge alle dinamiche del mercato dei Treasury, citando un’analisi emersa in un’udienza della commissione per gli stanziamenti della Camera dal deputato Max Miller. Secondo tale analisi, un quadro federale per le stablecoin pienamente operativo potrebbe generare fino a 2 trilioni di dollari di domanda incrementale per il debito pubblico statunitense, man mano che gli emittenti regolamentati accumulano Treasury come collaterale di riserva.

Questa cifra, sebbene considerata ottimistica da alcuni strateghi del reddito fisso, riflette la logica strutturale che Bessent ha articolato con coerenza: un settore delle stablecoin regolamentato da svariati trilioni di dollari diventa, di fatto, una base di acquirenti vincolata e in crescita per i titoli di Stato. L’opposizione del settore bancario a determinate disposizioni rimane un fattore complicante, con i grandi istituti di deposito che sollevano preoccupazioni sulla concorrenza e sul rischio che gli emittenti di stablecoin regolamentati possano sottrarre depositi alle banche autorizzate.

La posizione strategica di Bessent: meccanismi della riserva Bitcoin e logica istituzionale

L’impegno di Bessent per la riserva strategica di Bitcoin opera su un binario distinto ma parallelo. L’ordine esecutivo di Trump del marzo 2025 che istituisce la riserva specifica che i bitcoin acquisiti tramite procedimenti di confisca penale o civile federale saranno mantenuti nel bilancio del governo anziché essere liquidati tramite le aste dello U.S. Marshals Service. Questo converte di fatto quella che era stata una politica passiva di sequestro e vendita in un meccanismo di accumulo sovrano a lungo termine.

Bessent ha descritto questa posizione in termini coerenti con il suo background negli investimenti macro: nella sua visione, Bitcoin funge da copertura contro la svalutazione monetaria in un momento in cui le dinamiche debito/PIL degli Stati Uniti sono strutturalmente sfidanti. Inoltre, il mantenimento dei BTC sequestrati da parte del governo invia un segnale di prezzo agli allocatori istituzionali, indicando che i detentori a livello sovrano non sono più venditori netti.

Sospettiamo che il sostegno pubblico di Bessent per entrambi i binari simultaneamente non sia una coincidenza, ma rifletta un argomento di sequenziamento deliberato rivolto al capitale istituzionale: dimostrando che l’infrastruttura digitale del dollaro sarà regolamentata e che le credenziali di riserva di Bitcoin sono convalidate a livello sovrano, il Tesoro sta tentando di accelerare il ciclo di adozione istituzionale senza richiedere alcun acquisto diretto di Bitcoin sul mercato aperto da parte del governo.

Bessent ha anche inquadrato la regolamentazione delle stablecoin come una questione di competitività geopolitica, avvertendo che l’ambiguità normativa sta spingendo l’innovazione degli asset digitali verso giurisdizioni che operano sotto il framework MiCA dell’UE e regimi asiatici comparabili. Si tratta di un argomento calibrato per fare leva sui membri del Congresso scettici verso le criptovalute in quanto tali, ma attenti alla migrazione dei capitali verso l’estero.