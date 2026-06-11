アンソロピックの新AIモデル、DeFiの脆弱性発見に懸念

Key Notes

アンソロピックが高度なコード解析能力を持つ最新AIモデル「Fable 5」をリリースした.

AIの進化により、DeFiやプライバシーコインの複雑な脆弱性が発見されやすくなっている.

攻撃リスクの増加に対し、仮想通貨業界でもAIを活用した自動監視などの防御策が求められる.

米AI開発企業のAnthropic（アンソロピック）は9日、最新のAIモデル「Claude Fable 5」をリリースした。

同社にとってこれまでで最も強力な一般向けモデルとなる。ソフトウェア開発や複雑な知識労働において、従来のOpus 4.8を大きく上回る成果を上げている。

仮想通貨分野における脆弱性発見のリスク

公式発表では特定の暗号資産（仮想通貨）プロトコルへの言及はない。しかし、複雑なコードベースから未知の脆弱性を発見するためにAIが利用されている。

過去のデモでは、27年前のシステムのバグを迅速に発見する能力が示された。

例えば、ビットコイン（BTC）のネットワークにおいても、未知のバグが潜んでいる可能性が指摘されている。

この能力は、ジーキャッシュ（ZEC）のOrchardやDeFiのエコシステムに直接的な影響を与える。高度な暗号技術を用いたシステムは、人間による監査が非常に難しい。

代替モデルであるOpus 4.8でさえ、複雑な金融コードの重大な欠陥を発見できることが証明されている。

特にイーサリアム上のスマートコントラクトは、複雑な構造を持つため注意が必要だ。

AIを活用したブロックチェーン監査は、微細なコードのパターンを認識する。クロスチェーンブリッジやプライバシー保護技術の脆弱性を大規模に発見することが可能だ。

発見が遅れれば、大量の資金が流出する致命的な事態につながる恐れがある。

Fable 5のようなモデルがDeFiやプライバシーコインに与える影響には、いくつかの要因がある。

第一に、数百万行に及ぶ多様なコードを人間をはるかに超える速度で解析できる。監査側だけでなく、攻撃側も短時間で多くの標的を調査できるようになる。

第二に、DeFiシステムは一度展開されると変更が困難な場合が多い。スマートコントラクトの修正には複雑な合意形成が必要となる。

AIが脆弱性を発見した場合、防御側が対応する前に攻撃者が悪用する危険性が高まる。

第三に、自動監査やコードレビューに役立つ能力は、攻撃にも転用できる性質を持つ。サイバー攻撃と防御は似た技術に依存している。アクセスが適切に管理されなければ、敵対者に有利に働くことが予想される。

ブロックチェーンセキュリティの今後の展望

規制やガバナンスの要因もリスク環境に影響を与える。アンソロピックは機密性の高い機能へのアクセスを制限する方向へ動いている。

一方で、DeFiプロジェクトはセキュリティ管理が不十分な場合が多く、AIツールの普及により未監査のコードが危険にさらされる。

Fable 5の安全策は、危険な利用を防ぐために保守的に調整されている。サイバー攻撃の計画やエクスプロイト開発に関する要求には一切応じないことが確認された。

この点において、以前のモデルよりも優れた安全性を発揮している。

一方で、業界の専門家はAIの進化がブロックチェーンセキュリティの転換点になると警告する。AIシステムは基盤インフラの隠れたバグをすでに検出できる。

流動性の高いDeFiプロトコルは、防御策が追いつかなければ巨額の損失リスクに直面する。

今後のブロックチェーン開発では、AIを活用した自動監視の導入が推奨されている。

アンソロピックも、防御目的でのAI利用が攻撃を上回るペースで拡大することを目指している。

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