バイナンス、ギリシャでのライセンス取得失敗も欧州撤退を否定

Key Notes

バイナンスはギリシャでのライセンス取得に失敗したが、欧州市場からの撤退を否定した.

EUのMiCA規制により、6月30日までにライセンスを取得できなければサービス停止の可能性がある.

同社は他のEU加盟国での承認ルートを模索し、ユーザーへの影響を最小限に抑える方針を示している.

仮想通貨取引所大手のBinance（バイナンス）は24日、ギリシャでのライセンス取得失敗後も欧州市場から撤退しない方針を明らかにした。

ギリシャでのライセンス取得が難航

欧州連合（EU）では、新たな暗号資産市場規則（MiCA）が2026年6月末に完全施行される。

仮想通貨企業がEU圏内で顧客へのサービス提供を継続するには、6月30日までに暗号資産（仮想通貨）サービスプロバイダーのライセンスを取得する必要がある。

期限までに承認を得られない場合、7月1日以降はEU向けの事業を停止しなければならない。この規制は、ビットコインなどの主要な仮想通貨を扱うすべての取引所に影響を与える。

バイナンスはギリシャをEU進出の主要な拠点と位置づけ、同国の規制当局にライセンスを申請していた。しかし、報道によると、ギリシャでの承認手続きは難航し、事実上失敗に終わったとされている。

アイルランドやラトビアの規制当局も、同社の過去のコンプライアンス実績や企業構造に対して懸念を示している。

これに対し、バイナンス側はギリシャ当局の審査は完了しており、要件を満たしているとの見解を示していた。

同社は18カ月以上にわたって規制当局と協議を重ねてきたが、期限が迫る中でライセンス取得の確証が得られていない状況だ。

欧州市場での今後の展開と課題

バイナンスのジリアン・リンチ欧州・英国担当責任者は、同社が欧州から撤退することはないと強調した。

ギリシャでの承認が下りなかった理由は完全には把握していないとしつつも、別のルートでのライセンス取得を模索していると述べている。同社は引き続き他のEU加盟国での承認を目指す方針だ。

Binance has decided to withdraw its MiCA licence application in Greece and pursue authorisation in another EU Member State. — Binance (@binance) June 24, 2026

また、自社トークンであるバイナンスコインの流動性を維持するためにも、欧州市場の確保は重要である。

現在、バイナンスはアイルランドやラトビアなど複数の国と協議を行っているが、明確な代替案はまだ見つかっていない。

欧州は同社の長期的な戦略において中心的な市場であり、6月30日の期限までに今後の対応について新たな発表を行う予定だ。

もし期限内にEU圏内のいずれの国でもライセンスを取得できなかった場合、バイナンスはEU居住者向けのサービスを停止する可能性がある。

または、EU外の事業体を通じてアクセスを再構築する必要に迫られる。同社はユーザーへの影響を最小限に抑えることを約束しているが、欧州の顧客にとって取引の選択肢に影響が出る可能性が懸念されている。

特に、ユーロに連動するステーブルコインの取り扱い方針にも注目が集まっている。

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