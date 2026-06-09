ビットマイン、12万ETHを追加購入｜保有総額は1.4兆円超え

Key Notes

ビットマインは12万6,971ETHを追加購入し、保有総額が554万ETHに達した.

同社のイーサリアム保有量は総供給量の約4.59%となり、5%の目標に近づいている.

保有資産の多くをステーキングし、年間数百億円規模の収益を見込んでいる.

暗号資産（仮想通貨）関連企業のBitmine（ビットマイン）は8日、12万6,971ETHを追加購入し、保有総額が554万ETHに達した。

イーサリアムの総供給量5%保有を目指す戦略

同社はイーサリアム（ETH）を主要な準備資産として位置づけている。

今回の追加購入で、保有するイーサリアムは554万3,872ETHとなった。これはイーサリアムの総供給量である1億2,070万ETHの約4.59%に相当する規模となる。

1ETHあたり1,630ドル（約26万800円）で計算すると、保有資産の価値は約90億ドル（約1兆4,400億円）に上る。同社は総供給量の5%を保有するという目標を掲げており、今回の購入で目標の約92%に到達した。

同社は数カ月にわたり、毎週数万ETH規模の購入を継続してきた。今回の購入は、2026年に入ってから最大規模の週間取得額となる。市場価格が下落する中でも、積極的に資産を蓄積する姿勢だ。

過去の報告を見ると、同社の保有量は2月に437万ETH、4月に498万ETHと順調に増加している。市場の変動に左右されず、長期視点で資産を拡大していることがわかる。

ステーキングによる収益化と市場への影響

同社は保有するイーサリアムのうち、約471万8,677ETHをネットワークにステーキングしている。年間で2億3,000万ドル（約368億円）から2億7,000万ドル（約432億円）の収益を見込んでいる。

単なる資産の保有にとどまらず、収益を生み出す仕組みを構築できている状態だ。

また、同社は独自のステーキングプラットフォームの開発も進めている。将来的には機関投資家向けのサービス展開も視野に入れており、同社の存在感はますます高まっている。

一方で、単一の企業が大量のイーサリアムを保有することに対する懸念の声もある。ネットワークの分散化やセキュリティにどのような影響を与えるか、市場関係者は動向を注視している。

同社はビットコイン（BTC）や現金なども保有しており、全体の資産総額は約96億ドル（約1兆5,360億円）に達している状況だ。

今後もイーサリアムを中心とした戦略を継続し、市場における影響力をさらに強めていくとみられる。また、今後のアルトコインシーズンの到来を見据えた動向にも注目が集まっている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。