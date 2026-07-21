石垣島の海をNFT活用で再生、KDDIら3社がプロジェクト開始

Key Notes

KDDIなど3社が、石垣島の絶滅危惧種「ウミショウブ」の保全を目的とした新プロジェクトを開始した.

デジタルアートの購入者に参加証明としてNFTを発行し、売上の一部を藻場再生活動に充てる.

Web3技術を活用して支援履歴をブロックチェーンに記録し、透明性の高い持続可能な支援の仕組みを構築する.

KDDIと沖縄セルラー電話、東京海上アセットマネジメントの3社は16日、NFTを活用した環境保全の取り組み「石垣島みらい藻場プロジェクト」を開始した。

デジタルアートとNFTで環境保全を支援

このプロジェクトは、沖縄県石垣島の海域に生息する絶滅危惧種の海草「ウミショウブ」の保全と再生を目的としている。ウミショウブの減少は、沿岸の生態系や生物多様性に深刻な影響を与える課題となっている。

そこで3社は、ブロックチェーン技術を用いた新たな資金調達の仕組みを構築した。この基盤には、スマートコントラクトで実績のあるイーサリアムの技術が応用されている。

具体的には、オンライン市場を通じて専用のデジタルアートを販売する。購入者には、保全活動への参加証明としてNFTが発行される。

このNFTは、KDDIが支援するスタートアップ企業POCKET RDのWeb3技術を活用して発行される仕組みだ。

デジタルアートの売上の一部は、石垣島でのウミショウブ藻場再生活動に直接充てられる。支援者の参加履歴や貢献度はブロックチェーン上に記録され、永続的に保存される。

改ざんが困難な仮想通貨の基盤技術を使うことで、支援の透明性を高める狙いがある。また、決済手段としてビットコインを受け入れることも視野に入れている。

地域と連携したサステナブルな仕組み作り

ウミショウブの藻場は、二酸化炭素を吸収して蓄えるブルーカーボンとしての重要な役割も担っている。

同地域での保全活動は以前から行われており、地元住民や小学生も参加してきた。その結果、環境省の「自然共生サイト」に認定された実績を持つ。

さらに、藻場の再生による二酸化炭素の吸収量は、環境価値として取引可能な「Jブルークレジット」の認証も取得している。絶滅危惧種に由来するクレジット認証は国内初の事例として注目を集めた。

今回のプロジェクトは、こうした地域密着型の活動をさらに発展させるものだ。Web3技術とNFTを組み合わせることで、支援者と地域社会の継続的なつながりをデジタル上で可視化する。

単なる資金援助にとどまらず、支援者限定のコミュニティ形成や現地での体験活動も視野に入れている。最新技術を活用した持続可能な環境保全のモデルケースとして、今後の展開が期待される。

今後は、データ分析に人工知能（AI）を活用し、保全活動の効率化を図る計画もある。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。