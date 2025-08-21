中国、人民元ステーブルコイン初許可か｜12年の禁止覆す政策

Key Notes

中国政府が20日、人民元に裏付けされたステーブルコインを国内で初めて許可する政策転換を検討していることが明らかになった。

この動きは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）への厳しい規制からの大きな転換点となる。

2021年に実施された仮想通貨の取引とマイニングの全面禁止以来、約12年間続いた禁止措置が覆されると報告されている。

政策転換を後押しする要因

提案は現在、中国の最高行政機関である国務院で審査されており、人民元の国際化という広範な戦略にどう統合されるかが決定される。

提案には、国内規制機関の役割分担やリスク管理手順など、詳細な実施ガイドラインが含まれている。

これらのステーブルコインは、既存のデジタル人民元とは異なる。

政府の厳格な監督下で民間企業が発行する商業的なデジタル通貨として位置づけられ、主な用途として越境貿易や決済が想定されている。

この政策転換の背景には、いくつかの重要な要因が存在する。

中国は、自国通貨の国際的な影響力を高めることを目指している。

国際銀行間通信協会のデータによると、6月の人民元の国際決済シェアは2.88%に低下し、過去2年間で最も低い水準となった。

一方、米ドルは世界の全取引の半分近くを占めている。

世界のステーブルコイン市場は現在、約2470億ドルと評価され、2028年までに2兆ドルに達すると予測されている。

中国にとって、この急成長市場への参入は戦略的な機会となる。

米国との地政学的な緊張の高まりも、国際貿易におけるドル依存を減らす動機を強めている。

また、中国の輸出業者が国際決済で米ドル建てステーブルコインに直面する機会が増え、国内で競争力のある代替手段を開発するよう求める圧力が高まっている。

この政策は、資本勘定を完全に自由化することなく、管理されたデジタルチャネルを通じて人民元の利用を促進するという中国の長年の目標とも一致する。

報道によると、この政策検討は、上海協力機構首脳会議の準備と時期を同じくしており、会議では貿易における人民元利用の拡大が議論されると見込まれている。

ビットコインの今後と市場への影響

新たなステーブルコイン計画の実施は、香港と上海が主導する見込みだ。

香港は最近、ステーブルコイン発行者に関する特定の法律を制定し、デジタル資産にとってより受け入れやすい環境を整備した。

一方、上海はデジタル人民元の国際オペレーションセンターを設立しており、これが新たな取り組みを補完する。

提案には、資本フローの監視や越境コンプライアンスへの対応など、金融の安定を維持するための包括的なリスク防止策も含まれている。

中国当局は8月中に、人民元の国際的役割拡大に焦点を当てたハイレベル会合を開催する予定で、ステーブルコインが主要議題になるとみられる。

一部の業界関係者は、承認が8月末までに行われる可能性を示唆している。

しかし、ニュースレター企業The Kobeissi Letterの分析では、現時点では検討段階にあり、確定したスケジュールや担当規制当局、実施の詳細は不明であると指摘されている。

この動きが実現すれば、巨大な中国市場が規制された形で部分的に開かれることを意味する。

これにより、世界中の投資家が中国市場に関心を寄せており、今後の仮想通貨投資の動向に大きな影響を与える。

これは、ビットコインの今後を占う上で重要な要素であり、仮想通貨技術の有用性が中国政府に認められたという事実は、市場心理を改善させる。

規制の枠組みは、資本逃避を防ぎつつ国際貿易決済での人民元利用を促進するよう、慎重に設計される見通しだ。

この政策変更は、分散型台帳技術であるブロックチェーンとは何かという根本的な問いに対し、中国が金融インフラとしての有用性を認めたことを示唆している。

