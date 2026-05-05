ビットマイン、10万ETHを追加取得｜1.9兆円保有で世界第2位へ

Key Notes

ビットマインは過去1週間で10万1,745ETHを追加取得し、総保有量が518万131ETHに達した.

同社のイーサリアム保有量は総供給量の4.29%を占め、総資産額は131億ドルに上る.

保有するイーサリアムの84%をステーキングし、年換算で約2億9,700万ドルの収益を生み出している.

ビットコインマイニング企業のビットマイン・イマージョン・テクノロジーズは4日、過去1週間で10万1745ETHを追加取得したと発表した。

イーサリアム総供給量の4.29%を保有

同社のイーサリアム（ETH）総保有量は518万131ETHに達した。これは1ETHあたり2,336ドル（約36万6,752円）換算で約121億ドル（約1兆8,997億円）に相当する。

同社はイーサリアム総供給量の5%を保有する目標を掲げており、今回の取得でその割合は4.29%となった。

ビットマインはビットコイン（BTC）200BTCや現金7億ドル（約1,099億円）なども保有。

暗号資産（仮想通貨）や現金などを合わせた総資産額は131億ドル（約2兆5,670億円）に上り、同社はストラテジーに次ぐ世界第2位の仮想通貨保有企業となっている。

同社のトム・リー会長は、現在の市場を、仮想通貨の冬の最終段階と位置づけ、市場心理は低迷しているものの仮想通貨の春が始まっているとの見方を示した。

ウォール街の金融機関によるトークン化の動きや、AI技術の発展がイーサリアムの需要を後押ししており、市場全体でアルトコインシーズンの到来が期待されている。

約3億ドルのステーキング収益

ビットマインは保有するイーサリアムの84%にあたる436万2,757ETHをステーキングしており、その価値は約102億ドル（約1兆6,014億円）に相当する。

7日間の利回りは2.91%で、年換算で2億9,700万ドル（約466億2,900万円）の収益を生み出している。

同社は機関投資家向けの新たなステーキングプラットフォームを展開しており、プラットフォームが本格稼働すれば、収益は3億5,200万ドル（約552億6,400万円）に達する予想だ。

同社は4月にニューヨーク証券取引所への上場を果たし、1日あたりの平均取引高は6億2,500万ドル（約981億2,500万円）を記録している。

著名ファンドからの支援も受けており、10ヶ月以内に目標である総供給量5%の保有に向けて順調に推移している。

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