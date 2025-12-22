シティG、ビットコイン12カ月目標価格を14万3000ドルに設定

Key Notes

シティグループはビットコインが1年後に14万3000ドルに達すると予測した.

強気シナリオでは18万9000ドル、弱気シナリオでは7万8500ドルとした.

予測の鍵は現物ETFへの資金流入回復と規制環境の改善にあるとした.

米金融大手シティグループは21日、ビットコイン（BTC）の今後12ヶ月の価格目標に関する調査レポートを示した。

シティグループの最新分析によると、ビットコインの基本シナリオにおける目標価格は14万3000ドルに設定された。これは、レポート発表時の市場価格である8万8000ドルから約62％の上昇を見込むものである。

同レポートでは、ビットコインの価格推移について3つの異なるシナリオを明確に提示している。

3つの価格シナリオと重要ライン

基本シナリオに加え、弱気シナリオでは7万8500ドル、強気シナリオでは18万9000ドルと予測された。弱気シナリオは現在の水準から10％以上の下落を示唆する一方、強気シナリオでは114％を超える上昇を見込んでいる。

アナリストは、7万ドルを技術的に重要なサポートラインとして特定した。この水準を維持して取引が継続されることが、基本および強気予測の妥当性を確認するために不可欠であると指摘している。

これらの予測は、マクロ経済指標や普及率、技術的な価格構造を組み込んだ独自のモデルに基づいている。

予測を左右する主な要因

基本シナリオの実現には、ビットコイン現物ETFの需要回復と規制明確化に対する市場期待の改善が不可欠だ。最近の米国現物ETFへの資金流入パターンが正常化することや、世界的にデジタル資産規制の受容が進むことが、価格上昇の重要な触媒となる。

18万9000ドルへの強気シナリオでは、機関投資家による採用の加速が条件で、特に伝統的な資産運用会社がマクロヘッジとしてビットコイン配分を増やすことが求められる。

一方、世界的な景気後退や金融引き締め、主要法域での敵対的規制の長期化は、弱気シナリオのリスク要因となる。

シティグループは、10万ドルの心理的障壁が短期的な注目ポイントになると指摘する。価格がこの水準を維持すれば、上昇の勢いが続くと見ている。

逆に、7万ドルのサポートラインを割ると売り圧力が強まり、極端な場合は6万5000ドルまで下落する可能性もある。

アナリストは、過去のビットコイン半減期に見られた市場サイクルを長期モデルの構造的要因として考慮している。一方で、短期的な価格変動はETFフローやマクロ経済状況に左右されると見られる。

市場では、半減期に伴う需給変化や投資家行動が中長期的な価格上昇のドライバーになると期待されている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。