イーサリアムに大口資金流入、3日間で約3億ドル分購入

ある大口投資家は8月3日までの3日間で、約3億ドル相当のイーサリアム(ETH)を購入した。

取引はアドレス「0xdF0A67Ded…」を通じて行われ、7万9461ETHが19回に分けて送金された。最大の取引は1万9000ETH(約7300万ドル)に上る。

購入は暗号資産(仮想通貨)投資銀行ギャラクシー・デジタルの店頭(OTC)取引で実施され、市場への影響を抑えながら進められた。

Somebody is buying a TON of ETH.

In the past 3 days, this address has accumulated $300M of ETH from Galaxy Digital OTC.

It’s currently worth $274M, with this address down $26M or 8.7% so far.

Address: 0xdf0A67Ded855F8ea4baB6399690883243c0e2EF3 pic.twitter.com/pB9Foxm1wx

