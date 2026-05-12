ビットマインのETH保有量が520万枚突破、供給量の4.3%独占

Key Notes

ビットマインのイーサリアム保有量が520万トークンを突破した.

同社は企業として世界最大のイーサリアム保有者となった.

保有するイーサリアムの90%以上をステーキングしている.

ビットマイン社は10日、イーサリアム（ETH）保有量が520万ETHトークンを突破したと明かした。

同社の保有量は正確には520万6790 ETHに達した。発表前の1週間だけでも約2万6659 ETHを追加取得している。

企業として世界最大のイーサリアム保有者に

同社の暗号資産（仮想通貨）、現金、戦略的出資などの総資産額は約134億ドル（約2兆1038億円）に上る。イーサリアムの保有分だけで約123億ドルの価値がある。

これは1 ETHあたり2,366ドルで計算されたものだ。同社は他にも201 BTCや7億7500万ドルの現金を保有している。

同社は企業として世界最大のイーサリアム保有者となった。仮想通貨全体でも、約81万8334 BTCを保有するストラテジー（旧マイクロストラテジー）に次ぐ世界第2位の規模を誇る。

供給量の4.3%を占め、大半をステーキング

同社は2026年初頭から100万 ETH以上を蓄積してきた。当初は同年7月までに供給量の5%を確保する目標を掲げていた。

しかし、総供給量の4.3%を超えたため、今後は購入ペースを緩めると説明している。市場への価格影響を避けるための戦略的な判断だ。

保有する520万 ETHのうち、90%以上にあたる約471万2917 ETHがステーキングされている。このステーキング分は約111億ドルの価値があり、ネットワークの保護に貢献している。

ビットマインのトム・リーCEOは、この活動が市場の流動性を低下させ、デフレ傾向を生み出していると強調した。同社のイーサリアムポジションは、総供給量1億2070万トークンの4.31%を占める。

同社は今後も無期限に保有とステーキングを続ける方針を示している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。