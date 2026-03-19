FTX、債権者へ第4回分配を実施｜3500億円規模

Key Notes

FTXリカバリートラストは、債権者に対して約22億ドル（約3520億円）の第4回分配を3月31日に開始する.

裁判所が係争中の請求準備金の削減を承認したことで資金が解放され、累計回収額は100億ドル近くに達する.

仮想通貨市場の上昇や資産回収の進展により、小規模なリテール顧客など一部の債権者は100%以上の回収を実現する.

FTXの破産財団を管理するFTXリカバリートラストは18日、債権者に対して約22億ドルの第4回分配を実施すると明かした。

分配は3月31日に開始。対象となるのは、本人確認（KYC）や税務手続きを完了した適格な債権者だ。資金はBitGoやクラーケンなどのプロバイダーを通じて支払われる。

手続き完了後、1から3営業日以内に資金が到着する予定だ。

係争中の資金解放で分配が加速

今回の分配は、裁判所が係争中の請求準備金を46億ドルから24億ドルへ削減することを承認したため実現した。未解決の請求のために保持されていた資金が解放された形だ。

債権者代表のサニル・カブリ氏は、流動性の向上を強調している。

2025年2月以降に実施された過去3回の分配と合わせると、累計の回収額は100億ドル近くに達する。

破産財団の総資産は160億から170億ドルとされている。

暗号資産（仮想通貨）市場の上昇や訴訟での勝利が、強力な資産回収を後押しした。

かつて同取引所の破綻は大きな仮想通貨暴落を引き起こしたが、現在の市場回復が債権者への返還を支えている。

一部の債権者は全額回収に到達

当初は大きな損失が予想されていたが、一部の債権者クラスでは100%以上の回収が可能になった。小規模なリテール顧客向けの請求では、利息を含めて累計120%の回収に達する見込みだ。

米国の顧客や一般無担保ローンなどのカテゴリーでも、100%の回収が実現する。

FTXのジョン・J・レイ3世計画管理者やアドバイザーによる管理の進展が、この結果に貢献した。

5万ドル未満の小規模な請求と、それ以上の大規模な請求で支払いの区分けが行われている。

今回のラウンドでは、照合済みの96億ドルの請求が対象となっている。優先株式の保有者に対しても、専用の信託から5月29日に支払いが行われる予定だ。

これには4月30日時点での所有権の証明と本人確認が必要となる。一方で、サム・バンクマン・フリード元CEOの控訴など、一部の紛争は現在も続いている。

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