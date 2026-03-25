インベスコが米国債トークン市場参入、9億ドルのファンド管理

Key Notes

米資産運用大手インベスコが、9億ドル規模のトークン化米国債ファンド（USTB）の管理を引き継ぐ.

トークン化米国債市場は約120億ドル規模に成長しており、機関投資家の関心が高まっている.

ブラックロックなどの大手運用会社との競争が激化し、デジタル資産の普及が加速している.

運用資産残高2.2兆ドルを誇る世界有数の米資産運用大手インベスコは24日、スーパーステートが展開する9億ドル規模のトークン化米国債ファンドUSTBの管理を引き継ぐと明かした。

トークン化米国債市場への本格参入

今回の動きは、急速に拡大するトークン化米国債市場への本格的な参入を意味する。

トークン化米国債市場は現在、約120億ドルの規模にまで成長している。ブロックチェーン技術を活用した金融商品に対する機関投資家の関心が高まっていることが背景にある。

トークン化されたファンドは、暗号資産（仮想通貨）の基盤技術を利用して米国債を保有する仕組みだ。

この仕組みは、伝統的な債券の安定性とデジタル資産の利点を組み合わせることができる。具体的には、24時間365日の即時決済や小口での所有が可能になる。

インベスコのような巨大企業の参入は、こうした新しい金融商品の普及をさらに後押しすると期待されている。

大手運用会社による競争が激化

トークン化米国債の分野では、すでに大手金融機関による競争が激しさを増している。

ブラックロックやフランクリン・テンプルトンといった競合他社は、独自のトークン化米国債商品を市場に投入している。

インベスコの参入は、主要な資産運用会社3社がこの分野でしのぎを削る構図を明確にした。

インベスコが持つ巨大な顧客基盤と運用実績は、USTBファンドの普及において強力な武器となる。機関投資家に対して、トークン化資産の信頼性をアピールしやすくなるためだ。

また、仮想通貨やデジタル資産に関する規制の明確化が進んでいることも、市場の成長を後押ししている。

機関投資家は規制の透明性が高まることで、トークン化された金融商品への資金流入を加速させている。

インベスコによるUSTBファンドの管理引き継ぎは、デジタル資産が機関投資家向けの主要な金融商品として定着しつつある現状を浮き彫りにしている。

さらに、こうしたトークン化資産の基盤として、イーサリアム（ETH）などのネットワークが重要な役割を果たしている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。