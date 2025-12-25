12月25日の仮想通貨ニュース｜ヘイズ氏、イーサリアム売却でDeFi銘柄へ資金シフト

暗号資産（仮想通貨）取引所BitMEXの共同創業者アーサー・ヘイズ氏が、約1871ETHを売却し、複数のDeFi関連トークンを購入したことが分かった。

イーサリアムを売却しDeFi銘柄へ資金移動

オンチェーンデータによると、ヘイズ氏は12月19日から24日にかけて約1871ETHを売却し、約553万ドル相当の資金を確保した。

売却資金はEthena（ENA）、Pendle（PENDLE）、Ether.fi（ETHFI）といったDeFi銘柄の購入に充てられ、いずれも高値から大きく下落した水準での割安買いとみられる。

同氏はこの動きを短期取引ではなく、イーサリアム（ETH）から高品質なDeFi銘柄への戦略的ローテーションと説明する。

一方でイーサリアム保有量は大幅に減少し、ステーブルコイン比率を引き上げる一方、ビットコイン（BTC）には引き続き強気姿勢を示している。

今日の仮想通貨ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。