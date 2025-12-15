インタラクティブ・ブローカーズ、ステーブルコイン入金を開始

米証券大手インタラクティブ・ブローカーズは12日、ステーブルコインを用いた証券口座への入金機能の提供を開始した。

同社は、一部の適格な米国個人顧客を対象に、この新機能を段階的に展開している。顧客は従来の銀行を経由せず、自身の暗号資産（仮想通貨）ウォレットから直接資金を移動できるようになった。

自動的なドル変換と市場への影響

この動きは、同社会長のトーマス・ピーターフィ氏が10日の会議で予告していたものだ。

入金されたステーブルコインは、取引のために自動的に米ドルへと変換される仕組みだ。顧客は複数の資産クラスですぐに取引を開始することが可能になる。

同社は第3四半期時点で約413万口座、7575億ドルの顧客資産を管理している。この規模の伝統的な証券プラットフォームが、直接的なステーブルコイン入金を統合するのは初めてだ。

チャールズ・シュワブやフィデリティといった競合他社は、依然として仮想通貨の入金を受け付けていない。インタラクティブ・ブローカーズは、デジタル金融と伝統的金融の橋渡し役として先行している。

市場では、ビットコインをはじめとする主要銘柄への対応が待たれている状況だ。

