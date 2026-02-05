モブキャストHD、ソラナ保有額が4億円到達｜目標5億円へ加速

株式会社モブキャストホールディングスは3日、暗号資産（仮想通貨）ソラナ（SOL）の累計取得額が4億円に到達した。

2025年10月24日の購入開始から約3カ月で保有量は1万6811SOLを超え、ステーキング報酬も累計200SOL以上を獲得。

目標の5億円に向け、市況を見ながら買い増しを継続する方針だ。

平均取得単価2万3793円、1月だけで4000万円上積み

同社の発表によると、2026年2月2日時点での保有量は1万6811.39SOL、平均取得単価は2万3793円となった。

1月21日時点では1万4460SOL、1月30日には1万6185SOLと段階的に積み増しており、2週間足らずで4000万円以上を追加取得した。

同社はソラナトレジャリー事業として、保有するSOLをステーキングに回して複利効果を狙う戦略を採用。

約3カ月間で得たステーキング報酬は累計200SOLを超え、保有量の増加に伴い月次報酬も拡大する見込みとしている。

当初計画の5億円規模まで残り1億円となり、目標達成が視野に入ってきた。

同社はIP投資やデジタルIP事業を展開する企業で、料理家・栗原はるみ氏が創業した「ゆとりの空間」を子会社に持つ。

日本の仮想通貨関連株としても関心を集めている。

