カナダのマタドール社、BTC最大6000枚取得へ｜長期戦略始動

カナダ上場企業マタドール・テクノロジーズは16日、2027年までにビットコイン(BTC)を最大6000枚取得する戦略を明らかにした。

同社は既存の77.4 BTCに加え、2026年までに1000 BTCを保有するという中間目標を掲げている。この計画の資金調達のため、カナダの証券規制当局に9億カナダドルの目論見書を提出した。

資金が全額調達された場合、1BTCあたり平均15万1659カナダドルで約5934 BTCを取得できる見込みだ。

🚀 Big news from Matador Technologies: our Board has green‑lit a long‑term Bitcoin treasury acquisition strategy, targeting 6,000 BTC by 2027, with an interim goal of 1,000 BTC by 2026—all firmly grounded in balance‑sheet prudence & discipline.

