米SEC、現物イーサリアムETFのステーキング機能検討へ

米SECは29日、資産運用大手ブラックロックが申請した現物イーサリアムETFへのステーキング機能追加に関する提案の検討を開始した。

この動きは、機関投資家向け暗号資産(仮想通貨)商品の新たな可能性を示すものとして注目されている。

Financial News 📈

🚨 SEC Acknowledges BlackRock’s Ethereum ETF Staking Proposal

💸 The SEC has acknowledged Nasdaq’s filing to allow staking in BlackRock’s iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) on July 29, 2025.

If approved, the ETF could stake its ETH holdings to generate yield… pic.twitter.com/CTzX6pE03P

— Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) July 30, 2025